Hà Tĩnh: Sai phạm thu - chi, hiệu trưởng mất chức

Theo đó, cách chức chức vụ hiệu trưởng đối với ông Phạm Đức Tưởng, Hiệu trưởng Trường THCS Bình - An vì đã vi phạm nghiêm trọng trong việc quản lý thu, chi ngân sách tại trường này.



Trước đó, trong quá trình tiến hành thanh, kiểm tra việc quản lý thu, chi tiền đóng góp của phụ huynh, học sinh để xây dựng và các nguồn tiền hỗ trợ giảng dạy trong năm học 2008-2009 tại trường THCS Bình – An, đoàn thanh tra huyện đã phát hiện việc tổ chức mua sắm tài sản công, xây dựng cơ bản... của trường này có nhiều sai phạm nghiêm trọng.



Qua kiểm tra còn phát hiện thấy trường này còn để ngoài sổ sách hơn 26 triệu đồng và 2 chứng từ kế toán, chủ tài khoản lập chi 2 lần với số tiền gần 10 triệu đồng.



Ngoài việc bị cách chức, cá nhân ông Phạm Đức Tưởng còn phải thanh toán gần 17 triệu đồng tiền làm sân trường cho Hội Phụ huynh Trường THCS Bình - An và 6,7 triệu đồng cho các cá nhân khác.



Ngoài ra, UBND huyện Lộc Hà cũng quyết định hạ bậc lương, chuyển công tác khác đối với bà Nguyễn Thị Loan, Kế toán Trường THCS Bình - An vì vi phạm thu, chi ngân sách.



Trường THCS Bình An là trường liên xã giữa Bình Lộc và An Lộc. Đây là 2 xã thuộc diện khó khăn nhất của của huyện Lộc Hà.





