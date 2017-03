Hai bộ, hai kiểu tiền trường

8 nhóm ngành hay 22 nhóm ngành?



Ngày 26/11, Bộ GD-ĐT công bố dự thảo quy định cơ chế thu và sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2012-2015.



Gần như cùng thời điểm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) cũng đệ trình Chính phủ xem xét dự thảo quyết định khung giá dịch vụ dạy nghề. 2 dự thảo cùng mục đích "xây dựng mức học phí mới" nhưng cách tiếp cận khác nhau.



Về kết cấu chương trình, thực hành của trung cấp chuyên nghiệp (TCCN - Bộ GD-ĐT) và trung cấp nghề (TCN - Bộ LĐTB&XH) giống nhau về tỷ lệ giữa lý thuyết và thực hành, nhưng mỗi nơi xây dựng cách tính học phí mỗi kiểu.



Theo Dự thảo của Bộ GD-ĐT, khung học phí TCN của các nhóm đào tạo có chất lượng đại trà từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 được xác định theo 8 nhóm ngành.



Mức học phí dự kiến áp dụng cho năm học tới cao nhất là 270.000 đồng cho mỗi tháng và mức thấp nhất là 230.000 đồng.



Khung học phí của 8 khối tăng dần theo từng năm học, chi tiết như sau:



Nhóm ngành Năm học 2010-2011 Năm học 2011-2012 Năm học 2012-2013 Năm học 2013-2014 Năm học 2014-2015 - Khối thăm dò địa chất, thuỷ văn, khí tượng 270.000 370.000 470.000 580.000 700.000 - Khối hàng hải 260.000 340.000 420.000 500.000 610.000 - Khối y tế, dược 250.000 330.000 410.000 490.000 580.000 - Khối cơ khí luyện kim, kỹ thuật nhiệt và điện, kỹ thuật xây dựng 240.000 320.000 400.000 480.000 560.000 - Khối công nghệ lương thực và thực phẩm 230.000 310.000 380.000 460.000 540.000 - Khối kỹ thuật bảo quản và vật tư hàng hoá 230.000 300.000 380.000 460.000 530.000 - Khối văn hoá, thể thao - du lịch 230.000 300.000 380.000 460.000 520.000 - Khối kỹ thuật điện tử, bưu chính viễn thông 230.000 300.000 370.000 430.000 500.000

Cơ sở nào để tính học phí?

Khung học phí có thể thay đổi

Tại hội nghị đánh giá kết quả dạy nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên giai đoạn 2006 – 2008, tổ chức 21/08/09 tại Hà Nội đã nêu rõ: Nhiều năm nay, bất cập trong quản lý giáo dục nghề nghiệp (khối trung cấp chuyên nghiệp do Bộ GD- ĐT quản lý, còn Bộ LĐ-TB&XH quản lý khối dạy nghề), khiến cho giáo dục nghề nghiệp bị chia cắt, phân tán trong công tác quản lý nhà nước, chỉ đạo, điều hành chung về đầu tư, phân bổ nguồn lực.



Theo Kiều Oanh - Lan Anh ( VNN)



Trong khi Bộ GD-ĐT đưa rõ mức học phí thì dự thảo quyết định khung giá dịch vụ dạy nghề của Bộ LĐTB&XH mới chỉ dừng ở mức nêu một số phương pháp để xác định "giá trị dịch vụ dạy nghề và khung giá trị dạy nghề". Và khác với Bộ GD-ĐT ấn định số tiền học phí "từ trên xuống" cho các trường thì Bộ này chưa "tiết lộ" số tiền học phí cụ thể và nghiêng về xu hướng xây dựng phương pháp để các trường tự lên giá học phí cho cơ sở của mình.Cụ thể, sẽ thông qua khảo sát để xác định các chi phí đào tạo theo từng nghề, từng cấp trình độ đào tạo, theo cơ sở dạy nghề và theo các bộ, ngành, địa phương. Đồng thời, dựa trên cơ sở phân tích mức kinh phí hàng năm Nhà nước cấp cho các cơ sở dạy nghề và hệ số trượt giá, mức tiền lương tối thiểu chung qua các thời kỳ và cuối cùng là phương pháp phân tích, tổng hợp.Từ đó để xác định giá trị dịch vụ dạy nghề theo từng nghề, từng cấp trình độ đào tạo; khung giá dịch vụ dạy nghề ở mức độ tối thiểu và tối đa mỗi tháng thực học.Để "lên đơn giá học phí", phải tách bạch rõ chi phí đầu tư của nhà nước và phần "hùn vốn" của người học. Nếu nhà nước chi nhiều thì người học đượcđóng ít và ngược lại.Việc xây dựng học phí phải cân nhắc 3 yếu tố: môi trường cạnh tranh về chất lượng; chính sách ưu tiên phát triển quốc gia và hoàn cảnh người học.Một chuyên gia của Bộ GD-ĐT cho rằng, với những ngành học đặc thù thì mức thu học phí có thể rẻ để khuyến khích người học như ngành Khai thác mỏ, Vệ sinh môi trường...Thậm chí có ngành phải miễn học phí, "cho" thêm tiền để người dân đi học. Tuy nhiên, bài toán tính chi phí khó thực hiện vì có nhiều khoản chi không có định mức như: quảng cáo, hội họp...Nhưng trong thực tế "phần cứng" giữa hai nguồn chi trả (Nhà nước, người dân) đã được phân định bởichủ trương của Quốc hội là học phí đối với đào tạo nghề phải đủ bù đắp khoảng 40% chi phí đào tạo.Tuy nhiên, ông Trương Anh Dũng (Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Tổng cục Dạy nghề) cho biết, chi phí đào tạo cụ thể cho từng nghề là bao nhiêu, thì cũng chưa cơ quan nào tính toán được cụ thể.Theo ông Dũng thì: đối vớimột số nghề hiện nay, chi phí đào tạo được huy động từ 3 nguồn: Ngân sách Nhà nước đặt hàng, học phí do người học đóng góp và sự hỗ trợ của doanh nghiệp".Chẳng hạn, có những nghề đào tạo mà Nhà nước đặt hàng là 6,8 triệu; người học đóng thêm 1 - 1,5 triệu và doanh nghiệp tiếp nhận lao động đó phải hỗ trợ cơ sở đào tạo khoảng 2 triệu nữa. Như vậy, chi phí đào tạo nghề đó vào khoảng 10 triệu đồng" - ông Dũng nêu ví dụ.Bộ GD-ĐT cho rằng, vì không thể tính chính xác chi phí nên việc ban hành khung học phí cho các nhóm ngành để các trường tự quyết định mức thu cụ thể căn cứ chương trình đào tạo.Bộ không thể quy định "cứng" chi tiết, chính xác cho từng ngành đào tạo nên việc xây dựng khung học phí theo 8 nhóm ngành (chi tiết ở trên) vừa dễ quản lý, đồng thời giúp các trường có sự cạnh tranh.Ông Trương Anh Dũng cho biết: Thời điểm này, chưa thể cung cấp thông tin cụ thể. Tuy nhiên, Tổng cục Dạy nghề cũng dự kiến đề xuất việc xây dựng học phí đào tạo nghề chia theo 22 nhóm ngành nghề. Sự phân chia này căn cứ theo danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân.Ông Dũng cho biết, có thể sự phân chia 8 nhóm ngành của Bộ GD-ĐT là theo cách phân chia của Bộ Tài chính về mức chi hành chính sự nghiệp đối với giáo dục đào tạo.Còn Bộ GD-ĐT thì cho biết: việc xác định 8 nhóm ngành chỉ dựa vào căn cứ phân loại theo nhóm ngành tương tự nhau liên quan đến ngành kinh tế.Hiện nay, quyết định 1310 về điều chỉnh khung học phí đối với các cơ sở GD công lập cũng chỉ quy định khung học phí đối với từng trình độ đào tạo (trung cấp nghề trở xuống; trung cấp chuyên nghiệp; CĐ, cao đẳng nghề), chứ chưa quy định cụ thể khung học phí đối với từng nghề đào tạo.Hơn nữa, đào tạo nghề có đặc thù là chi phí dành cho đầu tư cơ sở vật chất, thực hành tương đối cao, khấu hao lớn... Mỗi nghề lại có những đặc thù riêng.Được biết, trong buổi làm việc tới đây giữa 2 bộ, Tổng cục Dạy nghề sẽ có trao đổi với Bộ GD-ĐT về nguyên tắc xây dựngvà phương pháp xác định học phí."Chẳng hạn như xây dựng trên cơ sở nào, có điều tra, khảo sát hay không?", ông Dũng nói."Chắc chắn rằng Bộ GD-ĐT cũng sẽ tham khảo và tôn trọng ý kiến của Bộ LĐTB&XH trong việc xây dựng khung học phí đào tạo nghề" - ông Dũng nói.Ông Dũng cũng khẳng định rằng: khung học phí mà Bộ GD - ĐT đưa ra mới chỉ là "dự thảo". Do đó, nó có thể sẽ còn thay đổi.Năm 2008, chi ngân sách cho dạy nghề đạt 5.985 tỷ đồng, tăng 0,8% so với năm 2007. Hiện nay, ngân sách dành cho dạy nghề chiếm khoảng 7-7,5% tổng ngân sách dành cho giáo dục đào tạo. Theo ông Dũng, con số này sẽ là khoảng 10% vào năm 2015.