Hai hiệu trưởng gặp nạn trên đường đi dự hội nghị

Sự việc xảy ra vào sáng 7-8. Thầy Nguyễn Văn Hồ đi xe máy chở cô Hồ Thị Thủy về thành phố Tân An dự hội nghị. Khi đang chạy trên quốc lộ 62, gần đến cầu Lâm Nghiệp 2 (thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa) thì xe của thầy Hồ va chạm với một chiếc xe tải.



Vụ tại nạn làm cô Hồ Thị Thủy tử vong, thầy Nguyễn Văn Hồ bị thương tích, hoảng loạn.

Ông Trần Hoàng Nhân, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Long An cho hay, thầy Nguyễn Văn Hồ là hiệu trưởng Trường THCS-THPT Hậu Thạnh Đông; cô Hồ Thị Thủy là hiệu trưởng Trường THPT Tân Thạnh, cùng thuộc huyện Tân Thạnh (Long An). Cả hai gặp tai nạn khi đang trên đường về thành phố Tân An dự hội nghị tổng kết công tác y tế trong trường học.

Được biết, hoàn cảnh gia đình cô Thủy rất khó khăn. Sau khi vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra, Sở GD-ĐT tỉnh Long An đã tới động viên thăm hỏi gia đình cô Thủy; đồng thời kết hợp với các đoàn thể ở địa phương huyện Tân Thạnh chung tay quyên góp tổ chức tang lễ cho cô chu đáo.

