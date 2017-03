Hai học sinh nhặt được của rơi trả người đánh mất

(PL)- Ngày 11-4, Công an huyện Thủ Thừa (Long An) cho biết hai học sinh Trường THPT thị trấn Thủ Thừa là Bùi Thị Kim Nguyên (lớp 12B1), Trần Thị Phương Tuyền (12C1) đang được đề nghị khen thưởng do nhặt được của rơi trả lại người mất.

Cuối tháng 3, trên đường đi học về đến khu vực ấp Nhà Dài, thị trấn Thủ Thừa, hai học sinh này phát hiện một bóp da đánh rơi bên đường. Trong bóp có một giấy CMND, một giấy phép lái xe, một giấy chứng nhận đăng ký xe, 20 USD, hai đôla Singapore, gần một triệu đồng và nhiều giấy tờ khác mang tên Lê Long Phi. A.LONG