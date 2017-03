Hai lần trúng tuyển ĐH, CĐ nhưng không được học

Đó là thí sinh Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, sinh năm 1992, ở xã Phủ Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai vừa trúng tuyển vào Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TP.HCM). Ngày 29-8, Nguyệt đến trường làm thủ tục nhập học nhưng không được chấp nhận vì học bạ, bằng cấp mang tên Nguyễn Thị Nguyệt Tú, khác với giấy tờ khi đi thi ĐH, chứng minh nhân dân, hộ khẩu của thí sinh này.

Theo Ánh Nguyệt, thí sinh này có đến hai giấy khai sinh. Giấy khai sinh đầu tiên do bố Nguyệt đi khai mang tên Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, sinh năm 1992 tại xã Phủ Lý, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai, đăng ký ngày 4-5-1995. Năm 1993 do gia đình gặp khó khăn nên bố cho Nguyệt ra Hải Dương ở với ông bà nội. Khi Nguyệt gần đến tuổi đi học, ông nội lại đi khai sinh cho Nguyệt với tên Nguyễn Thị Nguyệt Tú, sinh năm 1991 tại Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương (do không biết Nguyệt đã đăng ký khai sinh tại Đồng Nai).

Điều đáng nói, đây là năm thứ ba liên tiếp thí sinh này sử dụng tên Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, sinh ngày 22-2-1992 dự thi vào Trường ĐH Khoa học tự nhiên, trong đó năm 2010 trúng tuyển bậc CĐ, năm 2011 dự thi khối B đạt 15,5 điểm (không trúng tuyển) và năm nay dự thi khối B ngành sinh học đạt 15,5 điểm nhưng đều không được nhập học vì lý do sai lệnh thông tin giấy tờ, hộ tịch.

Ông Đỗ Quốc Anh - vụ trưởng giám đốc Cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TP.HCM - cho biết: “Đây là trường hợp hi hữu và khá phức tạp. Chúng tôi đang phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Tư pháp tại TP.HCM để kiểm tra thực tế, đồng thời hỗ trợ các thủ tục pháp lý, hướng dẫn gia đình thí sinh chỉnh sửa giấy tờ, giúp Ánh Nguyệt thực hiện được ước mơ học ĐH. Chúng tôi cũng sẽ sớm có văn bản gửi Trường ĐH Khoa học tự nhiên đề nghị nhà trường cho thí sinh này nhập học tạm thời trong quá trình hoàn thiện các thủ tục pháp lý, giấy tờ”.

Theo TRẦN HUỲNH (Tuổi Trẻ)