Thống kê cho thấy ngành sư phạm và y trở thành lựa chọn hàng đầu của TS khu vực TP.HCM, sau đó là nhóm ngành kỹ thuật. Nhóm ngành kinh tế có lượng hồ sơ giảm mạnh.

Rõ ràng thông tin việc làm khối ngành kinh tế đang bão hòa cùng với việc không tăng chỉ tiêu tuyển sinh đã tác động đến sự lựa chọn ngành nghề của TS. Mặt khác, công tác hướng nghiệp được đẩy mạnh ở các trường phổ thông đã góp phần tích cực vào sự lựa chọn ngành học của TS. Đó là điều đáng mừng.

Tuy nhiên, mùa tuyển sinh năm nay xuất hiện hai nỗi lo. Một là lượng hồ sơ ĐKDT vào CĐ giảm mạnh đến mức báo động. Theo giải thích của các trường THPT, chính quy định TS tốt nghiệp các trường CĐ chưa đủ 36 tháng muốn học lên ĐH phải dự kỳ thi “ba chung” của Bộ đã khiến nhiều TS né nộp hồ sơ vào CĐ. Quy định này đã đẩy TS ra xa cánh cổng CĐ, đồng thời làm gia tăng áp lực vào ĐH. Tình trạng “thừa thầy thiếu thợ” sẽ thêm trầm trọng. Thiết nghĩ một chính sách đi vào đời sống nếu thấy chưa phù hợp thì cần điều chỉnh cũng là việc bình thường.

Nỗi lo thứ hai là khối C tiếp tục vắng hồ sơ. Số hồ sơ đăng ký dự thi khối C giảm sút do số ngành học liên quan khối C đang có xu hướng giảm dần vì khó tuyển, chỉ tiêu ít. Nhưng nguyên nhân sâu xa là nhu cầu tuyển dụng không nhiều, chế độ đãi ngộ lao động việc làm chưa hấp dẫn, cơ hội thăng tiến ít.

Làm tăng nhu cầu tuyển dụng các ngành nghề có liên quan khối C cũng như chính sách đãi ngộ là cần thiết, tuy nhiên còn phụ thuộc quy luật cung cầu của thị trường lao động nên phải có thời gian. Trước mắt cần đẩy mạnh công tác hướng nghiệp để thay đổi quan niệm của học sinh về khối C. Mặt khác, trong lộ trình đổi mới tuyển sinh, có lẽ Bộ cũng cần nghiên cứu để làm tăng các ngành học khối C, chẳng hạn tích hợp kiến thức xã hội nhân văn vào một số ngành học khác... Nếu không có sự thay đổi cấp thiết, sự sụt giảm này sẽ còn tiếp tục gia tăng. Và đó là điều hết sức đáng lo ngại cho sự phát triển xã hội.

QUANG ÂN