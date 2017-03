Hải Phòng: Đề thi tuyển sinh lớp 10 bị lộ?

Rạng sáng qua, 23-6, Sở GD&ĐT TP Hải Phòng đã phải dùng chín xe ôtô chở đề thi mới của môn văn đến 52 hội đồng thi tuyển sinh vào lớp 10 thay thế cho đề thi cũ đã giao đến các hội đồng thi trước đó.

Theo kế hoạch, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2010-2011 của TP Hải Phòng diễn ra vào ngày 23-6 với hai môn văn và toán. Từ sáng 22-6, đề thi chính thức đã được giao đến các hội đồng thi. Thế nhưng ngay chiều cùng ngày, ở nhiều điểm thi đã xôn xao thông tin đề thi môn văn bị lộ. Tại nhiều điểm photocopy, bài giải môn văn đã được nhân bản với số lượng lớn, chuyển tới các thí sinh và phụ huynh có con đi thi. Cơ quan công an đã thu giữ được bài giải nghi vấn giống hệt với đề thi môn văn chính thức của Sở GD&ĐT Hải Phòng.

Sở GD&ĐT đã quyết định thay đổi đề thi môn ngữ văn ngay trong buổi chiều 22-6 bằng đề dự bị. Suốt đêm, gần 24.000 tờ đề thi (hai trang in) đã được in sao, đưa vào dán kín trong phong bì. Đến trước giờ thi buổi sáng, đề thi môn văn mới đã được chuyển đến từng điểm thi thay đề cũ. Nguồn tin từ Công an Hải Phòng xác nhận Sở GD&ĐT đã quyết định thay đổi đề thi khi phát hiện đề cũ “độ an toàn không cao”. Khi thay đổi đề thi, công an đã đi theo xe chở đề mới để giám sát, đảm bảo tính bảo mật.

Trao đổi với chúng tôi trưa 23-6, ông Đỗ Thế Hùng, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Hải Phòng, cho biết không có chuyện thay đổi đề thi. Cuộc thi tuyển sinh lớp 10 vẫn diễn ra bình thường bằng đề thi chính thức. Về câu hỏi có thông tin cho rằng đề thi môn văn đã bị lộ, ông Hùng nói đó chỉ là thông tin hành lang.

Tuy nhiên, theo tài liệu chúng tôi có được, trong Thông báo số 76/TB-SGDĐT-VP đề ngày 22-6 do Giám đốc Sở GD&ĐT Đỗ Thế Hùng ký gửi tới các chủ tịch hội đồng coi thi đã yêu cầu sử dụng đề thi môn văn nhận vào sáng 23-6 thay thế đề thi nhận ngày 22-6. Theo văn bản này, để không nhầm lẫn khi nhận đề thi thay thế, chủ tịch hội đồng coi thi dùng bút đậm gạch chéo vào bì đề thi môn ngữ văn nhận hôm trước. Đồng thời, hội đồng thi giữ nguyên và niêm phong bì đề thi môn văn đã nhận vào ngày 22-6 để bàn giao cho Sở GD&ĐT. Đặc biệt, thông báo ghi rõ: “Việc thay đổi đề thi môn ngữ văn chỉ các ông (bà) chủ tịch hội đồng coi thi được biết”.

Được biết, Công an TP Hải Phòng đang xác minh việc có hay không chuyện lộ đề thi và sẽ sớm vào cuộc điều tra làm rõ.

KIM LINH