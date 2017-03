Hải Phòng: Thay đề văn do bị lộ đề thi vào lớp 10

Theo Thượng tá Vũ Việt Thắng, Phó phòng An ninh văn hóa (PA 25) Công an thành phố Hải Phòng, nhiều ngày trước khi kỳ thi diễn ra, lực lượng công an an ninh văn hóa PA25 của Hải Phòng đã nghe dư luận xôn xao về việc lộ đề thi.

Các cơ sở photocoppy hoạt động tích cực việc sao in đề và bài giải trong khi học sinh, phụ huynh cũng bàn tán, trao đổi, mua bán, truyền tai nhau rất nhiều. Theo đó, đề thi văn gồm ba câu, có bài giải cụ thể.

Trong khi đó, theo kế hoạch thi, từ sáng qua, ngày 22/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đã chuyển đề thi xuống 52 hội đồng thi của toàn tỉnh.

Trước tình hình trên, lực lượng PA25 Hải Phòng đã quyết định trình báo với Công an thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng. Ngay trong chiều qua, Công an thành phố đã cùng với Sở đến Hội đồng sao in đề thi và yêu cầu Chủ tịch Hội đồng sao in kiểm chứng. Chủ tịch Hội đồng sao in đề thi đã xác định đề thi mà dư luận truyền tai nhau là đề thi chính thức.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng lập tức quyết định hủy toàn bộ đề thi đã chuyển xuống các hội đồng thi. Và ngay trong đêm qua, Sở đã tổ chức sao in đề thi khác. 4 giờ sáng nay, đề thi mới được cấp tốc chuyển đến các hội đồng thi để thay thế đề đã hủy. Sáng nay, kỳ thi vào lớp 10, môn văn của Hải Phòng vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch.

"Nếu không phát hiện kịp thời, hàng nghìn em học hành nghiêm túc sẽ bị thiệt thòi," ông Thắng chia sẻ.

Cũng theo ông Thắng, Công an thành phố Hải Phòng đang tích cực điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Phạm Mai (Vietnam+)