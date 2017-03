Hạn chế hàng đầu vẫn là sự quá tải

Nguyên nhân của tình trạng quá tải là do một số nội dung chương trình còn quá cao so với điều kiện dạy và học của nước ta như: Thời lượng học tập của học sinh tiểu học Việt Nam quá ít so với các nước khác (với chương trình thiết kế cho việc tổ chức dạy học 1 buổi/ngày thời lượng 530 giờ/năm, nếu tính thời lượng học tập của học sinh tiểu học Việt Nam là 100 thì con số tương ứng của Thái Lan là 147,36%, Malaysia là 213,25%, Philippines là 180,45% và Indonesia là 267%...); bộ sách giáo khoa tiểu học được biên soạn để thống nhất nội dung dạy học trên toàn quốc chưa thật sự phù hợp với đối tượng học sinh ở những vùng giáo dục còn nhiều khó khăn; việc “tích hợp” một số môn học ở tiểu học bằng cách ghép các môn âm nhạc, mỹ thuật, thủ công thành môn nghệ thuật, gộp 2 môn lịch sử, địa lý thành môn lịch sử và địa lý chưa phù hợp với điều kiện thực tế, ít hiệu quả và gây khó khăn về công tác chỉ đạo giảng dạy. Cải cách cũng đã đề cập tới các hoạt động ngoài giờ lên lớp nhưng thời lượng dành cho hoạt động này ở mức 1 tiết / tuần như hiện nay là quá ít. Các trường tiểu học không có thời gian dành riêng cho nội dung chào cờ và sinh hoạt đầu tuần vì chương trình quá tải.