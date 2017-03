Hạn chót đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT là ngày 7-5

“Từ ngày 25-4 đến 7-5, thí sinh (TS) sẽ nộp hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2013. TS đang học lớp 12 nộp hồ sơ tại trường THPT đang học, không được đăng ký dự thi theo chương trình giáo dục thường xuyên. TS tự do đăng ký dự thi tại trường phổ thông trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh nơi cư trú hoặc tại trường phổ thông nơi học lớp 12”.

Đối với TS tự do, Bộ GD&ĐT lưu ý TS tự do đang đi công tác xa được đăng ký dự thi trên địa bàn nơi công tác, nếu có đủ căn cứ về việc không thể dự thi tại nơi cư trú hoặc nơi học lớp 12.

TS tự do không đủ điều kiện dự thi ở những năm trước do bị xếp loại kém về học lực ở lớp 12 phải đăng ký và dự kỳ kiểm tra cuối năm học tại trường phổ thông nơi học lớp 12 hoặc nơi đăng ký dự thi một số môn học có điểm trung bình dưới 5. TS tự do của hệ giáo dục THPT được phép đăng ký dự thi tốt nghiệp giáo dục thường xuyên nhưng không được bảo lưu điểm thi như TS tự do đã dự thi tốt nghiệp giáo dục thường xuyên (hoặc bổ túc THPT trước đây)…

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013 Bộ GD&ĐT tiếp tục không cho phép các địa phương tổ chức hội đồng coi thi riêng cho giáo dục thường xuyên, mà thi ghép giáo dục thường xuyên với giáo dục THPT trong cùng một hội đồng coi thi nhưng có phòng thi riêng cho giáo dục thường xuyên.

Kỳ thi năm nay sẽ diễn ra vào các ngày 2, 3 và 4-6 với thứ tự các môn thi gồm: Ngữ văn (150 phút), hóa học (60 phút), địa lý (90 phút), sinh học (60 phút), toán (150 phút), ngoại ngữ (60 phút), vật lý - đối với TS thi môn thay thế và TS hệ giáo dục thường xuyên (60 phút).

Từ ngày 6 đến 18-6, các Sở GD&ĐT bắt đầu tổ chức chấm thi. Chậm nhất ngày 18-6 công bố kết quả tạm thời của kỳ thi. Trước ngày 24-6, cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận (bản chính) cho TS. Trước ngày 25-6, tổ chức phúc khảo bài thi cho những TS có yêu cầu. Chậm nhất ngày 28-6 xét tốt nghiệp sau phúc khảo.

QUỐC DŨNG