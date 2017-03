Hàn Quốc xét nghiệm HIV/AIDS đối với giáo viên nước ngoài

Một giáo viên người nước ngoài dạy tiếng Anh ở Seoul - Ảnh: encoreedusud.blogspot.com



Bực mình vì lối sống phóng khoáng

Giữ luật vì sợ dân!

Theo DUY PHÚC (TTO)



Năm 2007, chính quyền Seoul đã ban hành luật bắt buộc tất cả giáo viên nước ngoài, sắp đến hay đang ở Hàn Quốc, phải xét nghiệm HIV/AIDS. Những người không tuân thủ luật này sẽ bị hủy hợp đồng giảng dạy và bị trục xuất. Những giáo viên nước ngoài có xét nghiệm HIV/AIDS dương tính sẽ không được cấp visa nữa. Chính phủ cũng hứa với người dân sẽ đảm bảo kiểm tra tiền sử tội phạm của những giáo viên nước ngoài.Những năm gần đây, dư luận Hàn Quốc xôn xao với hàng loạt tin đồn và những bài báo về những vụ giáo viên nước ngoài quấy rối tình dục học sinh khiến HIV/AIDS lây lan khắp nơi. Chẳng hạn tin Paul Neil, người Canada, bị bắt vì tội quan hệ tình dục với trẻ em ở Việt Nam, Lào, Campuchia vào năm 2007 và từng dạy tiếng Anh ở Hàn Quốc, khiến các bậc phụ huynh hết sức lo lắng. Đài truyền hình quốc gia SBS từng phát phóng sự “Có phải Hàn Quốc là thiên đường tình dục của giáo viên nước ngoài? Phóng sự thực tế về những giáo viên tóc vàng, mắt xanh”.Theo tờ Korea Herald (30-3-2010), làn sóng phản đối giáo viên nước ngoài ở Hàn Quốc có thể xuất phát từ website “Anti-English Spectrum” do ông Lee Eun Ung - một nhà hoạt động chống giáo viên nước ngoài ở Hàn Quốc - thành lập năm 2005. Ông Lee lập website này vì dư luận rất bất bình với loạt hình ảnh các nữ sinh viên uống rượu và nhảy múa với những người nước ngoài tại một làng đại học ở Seoul.“Những người nước ngoài thường nói dối về quốc tịch của mình, giả vờ dạy tiếng Anh để tán tỉnh và quan hệ tình dục với các cô gái trẻ Hàn Quốc - ông Lee nói với Reuters - Việc họ đưa lên mạng những hình ảnh của các cô gái Hàn Quốc là không thể chấp nhận được”.Trả lời PV qua điện thoại, cô Juyeon Kim - một giáo viên tiếng Anh người Hàn Quốc ở Seoul - cho biết luật bắt buộc xét nghiệm HIV/AIDS là hoàn toàn đúng. Và làn sóng chống giáo viên người nước ngoài nổi lên là điều hiển nhiên, vì người Hàn không thể nào quên được việc những lính Mỹ trú quân ở đất nước kim chi đã tạo nên hẳn một ngành công nghiệp tình dục.Xã hội Hàn đề cao phẩm chất của người phụ nữ. Học sinh chào đón giáo viên người nước ngoài để có cơ hội giao tiếp và nâng cao trình độ ngoại ngữ chứ không phải học tập những lối sống phóng túng và trụy lạc của một bộ phận giáo viên người nước ngoài ở Hàn Quốc. Cô Kim cảm thấy rất tức giận khi biết một nữ sinh của mình từng bị một giáo viên nước ngoài quấy rối và đòi quan hệ tình dục.“Người Hàn ngày nay suy nghĩ cũng thoáng hơn trước đây khi thấy một cô gái Hàn đi với một người nước ngoài. Nhưng nếu như những người nước ngoài đến Hàn Quốc để thỏa mãn tình dục bừa bãi thì đó là điều không thể chấp nhận được” - cô Jeong Yoon Son, một giáo viên tiếng Anh người Hàn Quốc ở Seoul, choPV biết.Tuy nhiên, ngay tại Hàn Quốc cũng có nhiều ý kiến phản đối quy định xét nghiệm HIV/AIDS đối với giáo viên nước ngoài. Tờ Korea Herald cho biết đầu năm 2010, đại diện của Hiệp hội Giáo viên tiếng Anh lên tiếng phản đối và cho rằng luật này sẽ ngăn cản những giáo viên giỏi người nước ngoài đến Hàn Quốc làm việc.Ông Lee Gun Hyeon, nghị sĩ Hàn Quốc, cho biết tỉ lệ tội phạm liên quan đến giáo viên người nước ngoài năm 2007 là 0,64% (114 vụ), vẫn thấp hơn so với tỉ lệ tội phạm của người Hàn Quốc là 3,5%. Bên cạnh đó, Hàn Quốc chưa có báo cáo nào về trường hợp lây nhiễm HIV/AIDS từ giáo viên người nước ngoài qua người Hàn. Một số giáo viên người nước ngoài ở Hàn Quốc cũng lên tiếng phản đối cho rằng họ bị phân biệt đối xử trên những diễn đàn online.Trong bài xã luận trên báo Korean Times, ông Josep Amon ở Tổ chức Theo dõi nhân quyền viết: “Loại trừ hay trục xuất những người nước ngoài bị nhiễm HIV/AIDS sẽ không thể ngăn chặn HIV/AIDS lây lan ở Hàn Quốc”.Tuy nhiên, một quan chức Bộ Giáo dục Hàn Quốc lại giải thích: “Việc bắt buộc xét nghiệm HIV/AIDS không có nghĩa chính phủ xem giáo viên người nước ngoài là tác nhân lây lan HIV/AIDS mà là để làm yên lòng các bậc phụ huynh học sinh.Trong một cuộc khảo sát của Văn phòng Thủ tướng gần đây, hầu hết các bậc phụ huynh đều yêu cầu nhà trường cung cấp đầy đủ giấy tờ chứng minh giáo viên người nước ngoài không bị nhiễm HIV/AIDS”. Do vậy chính quyền Seoul vẫn giữ nguyên luật này cho đến nay.