Hàng chục ngàn học sinh nghỉ học vì mưa tuyết, băng giá

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM sáng nay (25-1), ông Lê Đình Xuân - Trưởng phòng GD&ĐT huyện vùng cao biên giới Quan Sơn (Thanh Hóa) cho biết nền nhiệt độ tại huyện này tiếp tục giảm sâu dưới 7 độ C nên đã cho học sinh toàn huyện nghỉ học.



Son Bá Mười (Bá Thước, Thanh Hóa) mưa tuyết dày đặc. Ảnh: THẾ LƯỢNG

Ông Xuân cũng cho biết ba bản vùng cao của huyện này là Mùa Xuân, Xía Nọi, Ché Lầu thuộc hai xã (Sơn Thủy, Na Mèo) đã xuất hiện băng giá, cùng với mưa tuyết tại đây khiến người dân gặp khó khăn chống chọi với giá rét.

Trong khi đó tại bản Son Bá Mười (Lũng Cao, Bá Thước) được mệnh danh là Sapa còn “say ngủ” của Thanh Hóa cũng đã xuất hiện mưa tuyết, băng giá. Theo ông Hà Văn Minh - cán bộ xã Lũng Cao, cho hay xã này đã vận động đưa các cháu nhỏ rời vùng cao về trung tâm xã để tránh rét.

Bí thư Đảng ủy xã Yên Khương (Lang Chánh) Lê Hồng Chuyên cho biết mưa tuyết xuất hiện suốt hai ngày tại khu vực biên giới của xã này, nhiệt độ có lúc xuống 0 độ C. "Hiện chúng tôi cũng đã vận động bà con giữ ấm cho các cháu nhỏ đồng thời chống rét cho gia súc, gia cầm" - ông Chuyên nói.

Ông Lê Minh Thư, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Lang Chánh, sáng nay (25-1), nhiệt độ chạm ngưỡng 5 độ C nên đã cho 11.053 học sinh từ bậc mầm non đến THCS đều phải nghỉ học vì trời rét.

Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa cũng đã yêu cầu các đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh thông báo đến cán bộ, giáo viên, học sinh về đợt rét đậm, rét hại đã và đang diễn ra trên địa bàn để có kế hoạch phòng, chống. Công điện ghi rõ từ 10 độ C trở xuống thì cho học sinh mầm non, tiểu học nghỉ học và từ dưới 7 độ C cho học sinh THCS và THPT nghỉ học. Trong đó cần quan tâm đến việc học sinh đi học phải ăn mặc đủ ấm; đảm bảo an toàn giao thông, đề phòng các rủi ro xảy ra.