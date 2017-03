Hàng loạt nữ sinh cấp 2 ở Vĩnh Long rủ nhau đi bụi

Qua điều tra, N. đã ly dị với vợ. Nhiều lần "chat", N. hẹn với Lan ngày 25/3 sẽ đến đón để cả 2 cùng bỏ trốn. Sau đó, anh ta đưa nữ sinh này về nhà mình sống như vợ chồng. Do Lan chưa đủ tuổi thành niên, Công an huyện Long Hồ đã phối hợp với Công an huyện Phụng Hiệp xử lý N. về hành vi Giao cấu với trẻ em.

"Tương tự, em Thắm (nữ sinh lớp 9) cũng bỏ học, trốn nhà lên tỉnh Lâm Đồng để rong chơi cùng người yêu. Sau khi tìm kiếm, gia đình đưa em về nhà, nhưng Thắm nhất quyết không đến lớp, vì chuẩn bị... lấy chồng", một điều tra viên cho biết.

Còn Tươi, Hương, Quỳnh (cùng học lớp 7) và Mến (học lớp 6) nghe bạn bè rủ rê nên bỏ trốn lên huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) để tìm việc làm, kiếm tiền mua sắm điện thoại, tiêu xài cá nhân.

Ngày 17/3, Tươi và Hương bán đôi bông tai được 500.000 đồng. Có tiền, cả 4 đón xe đến huyện Thoại Sơn, tìm địa chỉ mà người bạn của Tươi đã hẹn. Tuy nhiên, khi đến An Giang, người bạn này không hề nhắc tới việc xin cho cả nhóm đi làm. Tiêu hết tiền mang theo, các em bắt đầu lo sợ.

Trong lúc cơ quan công an và gia đình đang tổ chức tìm kiếm thì nhận được điện thoại của nhóm nữ sinh nói đang ở An Giang và kêu gia đình lên đón về vì hết tiền đi xe. Khi về nhà, Tươi và Quỳnh đi học trở lại, còn Hương tạm nghỉ và Mến thì nhất quyết không đến trường nữa.

Đến ngày 30/3, Công an huyện Long Hồ tiếp tục nhận được tin báo nữ sinh Vinh bị mất tích. Trong lúc các trinh sát đang rà soát, truy tìm thì sáng hôm sau em bất ngờ về nhà cùng lời giải thích "nghe bạn bè rủ rê bỏ nhà sang TP.Cần Thơ chơi".

Theo trình bày của các nữ sinh, nhiều lần chát trên mạng, Facebook… các em bị bạn bè rủ rê, nên có ý định trốn nhà đi làm kiếm tiền để thoã mãn nhu cầu mua sắm cá nhân. Không ít nữ sinh trở thành nạn nạn nhân bị xâm hại tình dục.

* Tên các nhân vật đã được thay đổi.