Hàng loạt quận, huyện tại TP.HCM ráo riết tuyển giáo viên

Theo đó, hầu hết các quận, huyện đều yêu cầu ứng viên dự tuyển phải có hộ khẩu thường trú tại TP.HCM, trong độ tuổi lao động theo quy định. Nếu không có hộ khẩu thường trú tại TP, người dự tuyển phải có ít nhất một trong các điều kiện như có học hàm giáo sư, phó giáo sư, có học vị tiến sĩ, thạc sĩ (dưới 35 tuổi), tốt nghiệp loại xuất sắc các ĐH trong nước hoặc tốt nghiệp loại giỏi các ĐH nước ngoài (dưới 25 tuổi).



Cụ thể, chiều 4-7, quận 7 vừa thông báo tuyển 108 giáo viên cho năm học mới, trong đó có đến 57 giáo viên mầm non, 41 giáo viên tiểu học và 10 giáo viên THCS. Đáng lưu ý trong đó, có trường mầm non khu chế xuất Tân Thuận giữ trẻ cho con em công nhân nhưng đang thiếu đến 20 giáo viên, Trường Mầm non Hoa Hồng cũng thiếu đến 10 giáo viên, kế đến là Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, THCS Nguyễn Thị Thập...

Thời gian bắt đầu nộp hồ sơ từ ngày 4-7 đến hết ngày 26-7 bằng hình thức xét tuyển dưới dạng phỏng vấn chung.



Giáo viên mầm non là vị trí đang thiếu nhiều nhất tại các quận, huyện ở TP.HCM (Trong ảnh: Cô trò trong giờ học tại một trường mầm non ở quận Tân Phú)

Quận Tân Phú cũng vừa thông báo cần tuyển đến 139 giáo viên và nhân viên. Trong đó, quận thiếu nhiều nhất là ở bậc mầm non với 57 giáo viên và 65 giáo viên ở THCS. Thời gian nộp hồ sơ từ ngày 1-7 đến 20-7. Tuy nhiên, các ứng viên đủ yêu cầu sẽ phải trải qua hai vòng gồm làm bài viết để kiểm tra kiến thức và phỏng vấn trực tiếp. Nội dung làm bài viết xoay quanh kiến thức cơ bản về luật và các quy định giáo dục ứng với vị trí tuyển dụng.



Tại quận Tân Bình cũng vừa thông báo tuyển 142 giáo viên cho năm học mới, trong đó nhiều nhất là cấp THCS với 70 giáo viên, còn lại là mầm non và tiểu học. Thời gian nộp hồ sơ đến hết ngày 10-7. Các ứng viên sẽ phải trải qua vòng phỏng vấn kiến thức chung và thực hành xử lý tình huống bài giảng.

Được biết tổng chỉ tiêu cần tuyển ở khối quận, huyện cho năm học mới là hơn 2.600 giáo viên, nhân viên. Nhiều nơi đã và đang chuẩn bị khánh thành trường học mới nhưng chưa có GV như ở Bình Tân, Thủ Đức, Bình Chánh, quận 7…

Đặc biệt, nhiều nhất quận Bình Tân đang cần tuyển 447 vị trí, huyện Bình Chánh cần tuyển hơn 400 người với hơn 100 giáo viên mầm non và gần 200 giáo viên khối tiểu học; kế đến là quận 8 cần tuyển 229, quận Thủ Đức tuyển hơn 200 giáo viên; Gò Vấp tuyển 184 giáo viên; quận 1 tuyển 194 giáo viên.