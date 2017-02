Hàng loạt sai phạm tại Trường ĐH Tân Tạo

Thanh tra Bộ GD&ĐT vừa có kết luận thanh tra về các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và công tác tuyển sinh, quản lý đào tạo của Trường ĐH Tân Tạo (Long An).

Chưa có HĐQT, thiếu giảng viên

Sau khi hết nhiệm kỳ 2011-2016, Trường ĐH Tân Tạo đã có tờ trình gửi UBND tỉnh Long An đề nghị công nhận HĐQT gồm 10 người do bà Đặng Thị Hoàng Yến làm chủ tịch. Tuy nhiên, do hồ sơ không có đủ thành phần theo quy định (thiếu một cán bộ của Sở GĐ&ĐT tỉnh Long An) nên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 của trường chưa được công nhận.

Tại thời điểm tiến hành thanh tra (tháng 11-2016), trường không có hiệu trưởng (kể từ tháng 8-2015), hiện chỉ có ba phó hiệu trưởng. Hội đồng khoa học và đào tạo của trường được thành lập với 14 thành viên nhưng việc thành lập và tổ chức hoạt động lại chưa đúng quy định của Luật Giáo dục ĐH. Trường đã ban hành quy chế tổ chức và hoạt động chưa đúng quy định theo điều lệ trường ĐH; chưa kịp thời sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động theo quy định của điều lệ trường ĐH.

Đáng chú ý, Trường ĐH Tân Tạo hoạt động trong khi số lượng giảng viên có trình độ theo quy định thiếu trầm trọng. Cụ thể, có tới ba khoa của trường hiện không có trưởng khoa. Các ngành kỹ thuật điện-điện tử, khoa học máy tính, sinh học ứng dụng, tài chính-ngân hàng, kế toán và kinh doanh quốc tế thiếu tổng cộng tám giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ đúng chuyên ngành. Trường có 14 giảng viên có bằng tốt nghiệp do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp nhưng chưa thực hiện công nhận tương đương văn bằng, 55 giảng viên chưa có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.



Trường ĐH Tân Tạo tọa lạc tại Khu công nghiệp Tân Đức, huyện Đức Hòa, Long An. Ảnh: Trang web của ĐH Tân Tạo

Tuyển sinh cả ngành đã bị đình chỉ

Năm 2015, Trường ĐH Tân Tạo đã tự xác định 500 chỉ tiêu tuyển sinh ĐH chính quy. Trong số này, trường vẫn tiếp tục tuyển sinh ngành kỹ thuật công trình xây dựng dù đã bị Bộ GD&ĐT đình chỉ từ năm 2013. Năm 2016, tổng số thí sinh trúng tuyển và nhập học là 142. Riêng với ngành y đa khoa, trường công nhận trúng tuyển đối với 18 sinh viên dự bị (10 người hiện đang theo học) không có trong đề án tuyển sinh của trường. Đặc biệt, ĐH Tân Tạo đã cấp văn bằng tốt nghiệp cho sinh viên không đúng với mẫu quy định của Bộ GD&ĐT.

Thanh tra Bộ GD&ĐT khẳng định trường chưa công khai mức dự kiến học phí cho cả khóa học theo đúng quy định. Cụ thể, trường đã tám lần thay đổi mức học phí trong vòng ba năm (2014-2016). Riêng năm 2016, trường thông báo tăng mức học phí, đồng thời thu phí học lại 3.060 USD/môn, thi lại 1.020 USD/môn đối với sinh viên khoa y. Các khoa khác: Lý thuyết 202 USD/tín chỉ, thực hành 300 USD/tín chỉ; trễ hạn đăng ký môn học, đóng học phí phải nộp 1 triệu đồng và chịu lãi suất 1%/tháng. Việc thu học phí bằng ngoại tệ (USD) của ĐH Tân Tạo là vi phạm Pháp lệnh Ngoại hối 2005 và Nghị định 160/2006.

Từ những thiếu sót nói trên, Thanh tra Bộ GD&ĐT đã có hàng loạt kiến nghị đối với Trường ĐH Tân Tạo. Trong đó, trường cần kiện toàn tổ chức bộ máy, ban hành quy chế tổ chức và hoạt động; tổ chức tuyển dụng bổ sung đội ngũ giảng viên có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ đúng ngành; thực hiện và duy trì mức thu học phí theo đúng thông tin tuyển sinh; rà soát và đề xuất hướng xử lý số sinh viên trúng tuyển không có trong đề án; cấp bằng tốt nghiệp đúng theo mẫu…

Về phía Bộ GĐ&ĐT, thanh tra kiến nghị bộ trưởng có phương án xử lý đối với các ngành không đảm bảo điều kiện về giảng viên cơ hữu và ngành kế toán năm năm liên tiếp không tuyển sinh; hướng dẫn trường thực hiện quy định về học phí và thực hiện các nội dung công khai một cách đầy đủ.