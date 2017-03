Hàng loạt thí sinh bị đình chỉ thi vì điện thoại di động

Thông tin từ trường ĐH Lâm Nghiệp Việt Nam cho biết, trong buổi thi môn Toán sáng nay Hội đồng thi nhà trường đã đình chỉ 2 thí sinh mang điện thoại di động vào phòng thi và 1 thí sinh mang tài liệu vào phòng thi.



Cụ thể, tại phòng thi số 02, thí sinh Nguyễn Thị Vân Anh, SBD A 00044, quê ở Xuân Mai đã mang điện thoại có tai nghe vào phòng thi. Giám thị phát hiện lúc 8h sáng, sau 45 phút làm bài thi. Hội đồng thi đã giao cho công an PA83 tiếp tục điều tra.



Thí sinh thứ hai vi phạm là Cấn Văn Điều, SBD A 00515, phòng thi 13, gần hết thời gian làm bài thi thì điện thoại đổ chuông, ngay lập tức đã bị giám thị coi thi lập biên bản đình chỉ thi.



Trường ĐH Nông Nghiệp Hà Nội, theo ông Đinh Văn Chỉnh, Phó hiệu trưởng nhà trường, Hội đồng thi đã đình chỉ 3 thí sinh đều mang điện thoại vào phòng thi.



Trường ĐH Ngoại thương, bà Lê Thị Thu Thủy, trưởng phòng đào tạo nhà trường cho biết, trong buổi thi môn Toán cũng đã phát hiện 1 thí sinh mang điện thoại vào phòng thi, mặc dù điện thoại tắt nhưng giám thị vẫn đình chỉ thi vì vi phạm quy chế. Ngoài ra, buổi thi diễn ra bình thường, không có sự cố đặc biệt nào.



Trường ĐH Kinh tế quốc dân, GS Nguyễn Quang Dong, trưởng phòng đào tạo nhà trường cho hay, thi môn Toán sáng nay tại cụm thi Hà Nội diễn ra an toàn, không có thí sinh nào vi phạm quy chế. Tuy nhiên, tại cụm thi Vinh, 1 thí sinh dự thi vào trường đã bị đình chỉ thi vì mang điện thoại vào phòng thi.



Tại Hội đồng thi trường ĐH Thương Mại, ông Đinh Văn Sơn, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Trong thi môn Toán, Hội đồng thi đã đình chỉ 3 thí sinh, trong đó 1 thí sinh mang điện thoại vào phòng thi và 2 thí sinh mang tài liệu. Ngoài ra, chưa có hiện tượng thí sinh mang máy ảnh, máy ghi âm vào phòng thi như dự đoán vì mục đích của thí sinh đi thi là làm bài chứ không phải để chống tiêu cực”.



Thông tin từ trường ĐH Điện Lực cho biết, trường vừa phát hiện một nữ sinh tại điểm thi 05 trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội cơ sở 2 đang sử dụng điện thoại di động gắn tai nghe trong thi môn Toán. Đó là nữ sinh tên Nguyễn Quỳnh Nga, quê ở Thanh Hà, Hải Dương thi vào trường ĐH Điện lực, số báo danh DDL 05612 tại phòng thi 148.



Ông Bùi Đức Hiền, trưởng phòng đào tạo trường ĐH Điện lực cho biết: “Giám thị phòng thi phát hiện nữ sinh này đang dùng điện thoại tai nghe loại NOKIA 1280 vào lúc 8h45 phút, sau hơn 1 giờ làm bài môn Toán. Ngay lập tức Hội đồng thi đã lập biên bản đình chỉ thi và niêm phong tang vật. Hội đồng thi đã mời PA83 lập biên bản và giao cho công an điều tra tiếp”.





Theo Hồng Hạnh (DT)