Hàng ngàn giáo viên chưa biết đi về đâu

Thiếu trầm trọng giáo viên mầm non, tiểu học Trong khi giáo viên trung học thừa rất nhiều thì nhiều nơi lại phải loay hoay tìm cách “trám” cho đủ giáo viên mầm non và tiểu học. “Năm học mới 2012-2013, quận 11 cần tuyển 58 giáo viên mầm non nhưng mới có chín người đến phỏng vấn” - bà Nguyễn Thị Lệ Duyên, phó trưởng Phòng GD-ĐT quận 11, cho biết. Tương tự, Q.9 năm nay cần tuyển 40 giáo viên mầm non và 50 giáo viên tiểu học nhưng đợt vừa qua mới chỉ có 22 giáo viên mầm non và hơn 30 giáo viên tiểu học dự tuyển. Tình trạng trên cũng đang diễn ra ở nhiều quận, huyện khác như: Tân Phú, quận 8, huyện Bình Chánh...



Ghi nhận số liệu từ Trường ĐH Sư phạm TP.HCM cho thấy khóa đào tạo cử nhân 2007-2011 chỉ có 10 sinh viên sư phạm mầm non, 22 sinh viên sư phạm tiểu học có hộ khẩu TP, khóa 2008-2012: 6 sư phạm mầm non và 27 sư phạm tiểu học, khóa 2009-2013: 10 sư phạm mầm non và 39 sư phạm tiểu học, khóa 2011-2015: 17 sư phạm mầm non và 54 sư phạm tiểu học.



Theo ông Văn Công Sang - trưởng phòng tổ chức - cán bộ Sở GD-ĐT TP.HCM: “Việc thiếu giáo viên mầm non, tiểu học là tình trạng chung của toàn TP từ nhiều năm nay. Điều khó khăn nhất hiện nay là không có nguồn để tuyển mặc dù đã mở rộng tuyển cả đối tượng KT3”. Theo HOÀNG HƯƠNG