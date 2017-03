Hàng ngàn giáo viên Mexico biểu tình phản đối cải cách giáo dục

Giáo viên biểu tình tại con đường chính dẫn vào sân bay quốc tế Mexico City ngày 23.8 - Ảnh: Reuters



Theo Phúc Duy (TNO)



“Sân bay vẫn hoạt động bình thường, nhưng nhiều hành khách đã đến muộn do đường bị tắc vì người biểu tình”, AFP dẫn lời Tổng giám đốc sân bay quốc tế Mexico City Alfonso Sarabia cho biết.Ông Jesus Rodriguez Almeida, một quan chức chịu trách nhiệm quản lý an ninh công cộng ở Mexico City, cho biết 1.700 cảnh sát được triển khai để đảm bảo an ninh sân bay, cảnh báo nếu người biểu tình muốn làm gián đoạn hoạt động sân bay thì “phải bước qua xác tôi”.Thị trưởng Mexico City, ông Miguel Angel Mancera cho biết chính quyền Mexico City tôn trọng quyền biểu tình, nhưng công tác đảm bảo an ninh, ngăn chặn bạo động xảy ra được ưu tiên hàng đầu.Trong suốt tuần này, các nhà giáo dục, giáo viên cũng đã biểu tình khắp Mexico. Trên 70.000 giáo viên cũng đã đình công ở khu vực miền nam Mexico, khiến trên 1 triệu trẻ em không được học hành từ khi năm học mới bắt đầu vào đầu tuần này.Quốc hội Mexico đang xem xét một dự thảo luật cải tổ giáo dục, theo đó áp dụng các bài thi kiểm tra trình độ giáo viên và hạn chế quyền tuyển dụng giáo viên của các nghiệp đoàn giáo viên.Các nghiệp đoàn giáo viên ở Mexico bị tố cáo tham nhũng trong quá trình tuyển dụng, chỉ tuyển dụng “con ông cháu cha” làm giáo viên và vào hệ thống nhân sự trong ngành giáo dục, theo AP.Các giáo viên biểu tình phản đối dự luật này chỉ dựa vào các bài thi để đánh giá giáo viên, cho rằng cần phải có đánh giá khách quan từ học sinh và phụ huynh.