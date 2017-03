Hàng ngàn phụ huynh nháo nhác tìm sách “An toàn giao thông”

Mới đầu năm học, các phụ huynh, học sinh tiểu học tỉnh Điện Biên “nháo nhác” tìm mua cuốn sách “An toàn giao thông”. Môn “An toàn giao thông” nằm trong chương trình học chính khóa mà tài liệu thì chẳng hiệu sách nào bán khiến các phụ huynh cứ “rối như canh hẹ”.



Một phụ huynh khối lớp 3 trường tiểu học Hà Nội - Điện Biên Phủ cho biết: Trong thời khóa biểu của con gái chị có tiết “Hoạt động tập thể - An toàn giao thông”, thông báo của nhà trường gửi về ghi rõ “Qui định về sách giáo khoa: Mua đầy đủ 1 bộ sách giáo khoa lớp 3. Ngoài ra mua thêm sách an toàn giao thông, sách tiếng Anh và bài tập tiếng Anh- quyển 1”. Thế nhưng, chị đi tất cả các hiệu sách và siêu thị sách trên địa bàn thành phố mà chẳng ở đâu có bán.



Trong khi đó, cháu bé nhà chị cứ nằng nặc đòi mua, vì cô giáo dặn phải có sách thì mới học được. May mà sau đó, chị mượn được 1 quyển, đem về photo cho cháu dùng tạm. Nhưng sách gốc thì in màu, sách photo đen trắng cứ nhoè nhoẹt, chẳng nhìn rõ ảnh biển báo, khổ lại nhỏ hơn nên con chị mang đi học cứ phụng phịu mãi.



Ông Nguyễn Đức Thành, Trưởng siêu thị sách giáo dục - thiết bị trường học của Công ty cổ phần sách - Thiết bị trường học tỉnh Điện Biên, cho biết những năm trước, đơn vị nhập được loại sách này để cung ứng ra thị trường. Năm học này, công ty đã về các đơn vị phát hành Trung ương đặt mua, song chẳng có đơn vị nào cung ứng cả. Một vài nơi trả lời có thể đến tháng 10 mới phát hành, song họ là đơn vị kinh doanh nên có hay không còn phụ thuộc vào chiến lược kinh doanh của họ.



Theo ông Thành, ngay từ đầu năm học đã có nhiều phụ huynh đến hỏi mua loại sách tự chọn này, nếu sẵn hàng, có thể bán ra hàng nghìn cuốn. Siêu thị cũng muốn có sách để phục vụ học sinh nhưng nay rơi vào tình trạng “bất khả kháng”.



Theo TTXVN, đa số phụ huynh học sinh cho rằng môn “An toàn giao thông” hết sức bổ ích và cần thiết với học sinh tiểu học, nhất là lớp 3 và lớp 4. Nếu không có tài liệu hướng dẫn, không học được đầy đủ sẽ nguy hiểm cho các em khi tham gia giao thông trên đường phố. Được biết, những năm học trước, tại một số trường học, Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia có chương trình cấp phát loại sách này với số lượng hạn chế, thường thì mỗi lớp được 8 cuốn để các em học theo nhóm.



Tuy nhiên, năm học 2011-2012, các trường học chưa nhận được nguồn này. Vậy nên có phụ huynh mới than rằng “nhà trường bắt mua, sách chẳng có bán. Phát thì phát mà bán thì bán tự do đi, để chúng tôi chạy ù ra mua ngay một cuốn. Chứ suốt ngày nghe con cháu đi học về mè nheo...”.





