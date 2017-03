Hàng ngàn sinh viên tụ tập phản đối trường ĐH Lạc Hồng

Hàng ngàn sinh viên chia nhau ra đứng chật cứng 2 bên đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Bửu Long, TP Biên Hòa và ra đề nghị nhà trường phải hủy bỏ quy chế tính điểm thi, học phần mà nhà trường vừa áp dụng vào ngày 14-12.





Ông Lâm Thành Hiển, Phó hiệu trưởng kiêm trưởng phòng giáo dục ĐH Lạc Hồng cho biết, theo quy chế mới, Bộ GD-ĐT cho phép các trường tự chủ xây dựng quy chế tính điểm cho sinh viên. Do đó, từ ngày 14-12, trường thay đổi quy chế tính điểm theo cách 10% cho điểm chuyên cần, 30% điểm tự học, 60% điểm cuối kỳ.Các sinh viên không chấp nhận quy chế này vì cho rằng không hợp lý. Họ gởi ý kiến không đồng tình lên trang web của trường. Đến sáng 28-12, các sinh viên tiếp tục tụ tập để phản đối. Thầy Hiển thừa nhận, do cách tuyên truyền chưa tốt nên một số sinh viên không hiểu.Hội đồng quản trị và lãnh đạo nhà trường đã dùng loa tay kêu gọi sinh viên ổn định nhưng đến 11 giờ 30 phút tình hình vẫn chưa vãn hồi. Sinh viên đề nghị phải hủy bỏ quy chế mới giải tán.Đầu giờ chiều ngày 28-12, ông Lâm Thành Hiển cho biết trường đã ký quyết định hủy quy chế tính điểm thi, học phần do chưa có sự chuẩn bị tốt. Tuy nhiên, ông Hiển vẫn khẳng định công thức tính điểm như lâu nay áp dụng là không phù hợp.