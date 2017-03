Hàng ngàn thí sinh ở cụm thi Vinh sang Hà Tĩnh dự thi

(PL)- Ngày 19-6, Trường ĐH Vinh (Nghệ An) cho biết kỳ thi tuyển sinh vào ĐH, CĐ năm nay tại cụm thi Vinh (TP Vinh, Nghệ An) do số lượng thí sinh (TS) đăng ký dự thi quá đông nên ngoài TP Vinh cụm thi Vinh phải tổ chức thi tại huyện Nghi Lộc, thị xã Cửa Lò (Nghệ An) và huyện Nghi Xuân, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh).

Năm nay, cụm thi Vinh có tổng số TS đăng ký dự thi hai đợt là hơn 84.200 TS (tăng hơn 8.500 TS so với năm 2011). Trong đó, số TS đăng ký thi vào ĐH Vinh là hơn 35.9700; hơn 35.500 TS đăng ký vào 41 trường ĐH tại Hà Nội và hơn 12.700 TS đăng ký thi vào 28 trường tại TP.HCM. Cụm thi Vinh huy động 2.505 phòng thi tại 132 điểm thi, điều động gần 7.000 lượt cán bộ chỉ đạo, coi thi, bảo vệ kỳ thi. Đ.LAM