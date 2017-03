Hàng nghìn giấy chứng nhận kết quả thi bị lỗi

Nhân viên tuyển sinh Văn phòng 2 cho hay các trường hợp sai sót này tập trung vào trường ĐH Tài Nguyên và Môi trường TPHCM, trường CĐ Kinh tế kỹ thuật Phú Lâm và HV Hàng không Việt Nam.



Chẳng hạn như ở trường ĐH Tài nguyên Môi trường TPHCM khi cấp giấy chứng nhận điểm thi cho thí sinh dự thi ĐH thì ở phần mã ngành chỉ có 3 ô (theo quy định mới năm nay có 7 ô); Phiếu số 2 ký hiệu trường DTM nhưng lại ghi thành TMA và phần mã ngành xét tuyển cũng chỉ có 3 ô.



Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Phú Lâm cũng in sai hàng trăm phiếu điểm cho những thí sinh thi mượn trường thi. Đáng chú ý là HV Hàng không Việt Nam chỉ in giấy báo điểm mà không in trả giấy chứng nhận điểm thi đối với những thí sinh có điểm thi trên sàn ĐH, CĐ. Với những sai sót này, thí sinh không thể dùng giấy chứng nhận điểm thi để tham gia xét tuyển các nguyện vọng bổ sung.



Ông Nguyễn Quốc Cường, chuyên viên tuyển sinh Bộ GD-ĐT nhận định đây là lỗi kỹ thuật và có thể do cán bộ tuyển sinh không nắm rõ và cập nhật phần mềm tuyển sinh mới nên dẫn đến sai sót. Với sai sót này, nhà trường buộc phải thu hồi hoặc thông báo hủy giấy báo điểm đã gửi thí sinh và in lại phiếu điểm mới để gửi lại cho thí sinh. Tính đến chiều nay, cơ bản nhưng sai sót trên đã được các trường khắc phục và chuẩn bị gửi lại giấy chứng nhận điểm thi cho thí sinh.





Theo S.H (DT)