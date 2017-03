Hàng trăm học sinh nghỉ học vì tin nhắn mạo danh

Nội dung tin nhắn thất thiệt gửi đến các phụ huynh ngày 5/9 (Ảnh: PV/Vietnam+)



Theo Sơn Bách (Vietnam+)



Ngày 9/9, trường tiểu học Hạ Đình đã gửi đơn tới lãnh đạo công an thành phố Hà Nội, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao đề nghị làm rõ đối tượng đã xâm nhập vào hệ thống sổ liên lạc điện tử của trường này để tung tin đồn thất thiệt.Cụ thể, ngay sau lễ khai giảng năm học mới, chiều ngày 5/9 vừa qua, hàng trăm phụ huynh của trường Hạ Đình rất bất ngờ khi nhận được tin nhắn từ hệ thống liên lạc điện tử của trường với nội dung cho học sinh nghỉ học ngày 6/9. Tin nhắn này viết: “Trường Hạ Đình thông báo: Ngày mai 6-9 học sinh toàn trường được nghỉ học do nhà trường bận công việc đột xuất. Thứ hai, 9-9 học sinh đi học bình thường.”Anh Mai Anh Tuấn, một phụ huynh cho hay do chỉ mới vừa khai giảng đã nhận được thông báo cho các cháu nghỉ nên anh rất lo lắng vì không biết sắp xếp gửi con ở đâu.“Tôi lập tức gọi điện hỏi Ban giám hiệu thì được biết đây chỉ là tin nhắn thất thiệt do kẻ gian đột nhập vào hệ thống sổ liên lạc điện tử của trường tung ra,” anh Tuấn nói.Mặc dù ban giám hiệu trường tiểu học Hạ Đình đã phát hiện ra sự việc và gửi tin nhắn đính chính tới các phụ huynh, tuy nhiên, trong buổi học ngày 6/9 vẫn có tới 182 học sinh nghỉ.Chưa dừng lại ở đây, kẻ gian tiếp tục sử dụng hệ thống sổ liên lạc điện tử để gửi thêm một tin nhắn với nội dung: “Trường Hạ Đình tiến hành nâng cấp một số thiết bị phục vụ cho dạy học, đề nghị phụ huynh đóng góp 200.000/học sinh + 1,2 triệu (gồm tiền học, bán trú, SLLDT…)”Trong khi đó, theo tìm hiểu của PV, nhà trường không hề có chủ trương thu thêm bất kỳ khoản phí nào như trong tin nhắn này.Theo thông tin ban đầu, kẻ gian đã đăng nhập vào hệ thống của trường liên tục trong các ngày 4/9, 5/9 với địa chỉ IP tĩnh là 58.187.71.23 và 123.16.240.120. Trên cơ sở này, đối tượng truy cập và sử dụng số điện thoại liên lạc của phụ huynh, từ đó gửi đi các tin nhắn có nội dung không chính xác.Điều đáng nói hơn, đối tượng trên còn xâm nhập vào hệ thống của các trường khác như Tiểu học Ngôi sao, Tiểu học Brendon... Thậm chí, trong chiều 5/9, đối tượng còn xuất toàn bộ danh sách học sinh trường Hạ Đình ra ngoài đồng thời nhập danh sách này vào trường Ngôi sao và sửa lại một số số điện thoại nhằm mục đích riêng.Trong sáng nay, 9/9, trường tiểu học Hạ Đình cũng đã có đơn gửi công an thành phố Hà Nội đề nghị hỗ trợ điều tra, làm rõ sự việc.