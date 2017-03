Hàng vạn học sinh nghỉ học tránh rét

Ngay ngày đầu tuần 7-1, hàng vạn học sinh tiểu học và mầm non ở Hà Nội đã được nghỉ ở nhà tránh rét khi nhiệt độ sáng sớm cùng ngày hạ xuống 9,8 độ C. Theo thông báo của Sở Giáo dục-Đào tạo Hà Nội, Phòng Giáo dục-Đào tạo quận, huyện, thị xã và các trường được phép quyết định cho học sinh nghỉ học khi nhiệt độ dưới 10°C (với học sinh tiểu học, mầm non) và dưới 7°C đối với học sinh THCS.

Chị Hoàng Anh, có con học tại trường tiểu học Yên Hòa (quận Cầu Giấy) cho hay, rút kinh nghiệm trường cho nghỉ học từ cuối tuần trước nên chị đã chủ động cho con ở nhà khi xem dự báo thời tiết buổi sáng.

Cô Đỗ Kim Loan, Hiệu trưởng trường tiểu học Yên Hòa cho biết, trường đã chủ động cho các con nghỉ học và thông báo nghỉ ở cổng trường cho các phụ huynh cùng biết. Tuy nhiên, không ít người vẫn không nghe bản tin dự báo thời tiết buổi sáng nên đã đưa con tới trường rồi lại đưa về.

Với bậc tiểu học, việc nghỉ học không gây nhiều khó khăn cho phụ huynh nhưng việc các cháu mẫu giáo ở nhà đã khiến nhiều bậc bố mẹ lo lắng. Chị Lan Hòa có con học tại trường Mầm non Hoa Sen (quận Ba Đình) cho hay, gia định chị đang đau đầu vì không biết gửi con cho ai bởi ngày đầu tuần vợ chồng chị đều phải đi họp đầu tuần, không thể nghỉ đột xuất. Không chỉ chị Hòa mà rất nhiều phụ huynh có con nhỏ cũng có chung nỗi lo lắng này.

Theo thông báo mới nhất của Sở Giáo dục-Đào tạo, phòng Giáo dục-Đào tạo các quận, huyện căn cứ điều kiện thời tiết mỗi vùng để chỉ đạo các trường điều chỉnh thời gian học, sao cho học sinh không phải đến trường quá sớm. Trường hợp học sinh đến muộn vì lý do thời tiết cần thu xếp để học sinh vẫn được vào lớp học.

Sở Giáo dục-Đào tạo cũng yêu cầu các trường không bắt buộc học sinh phải mặc quần, áo đồng phục nếu không đủ ấm, không nên tổ chức các hoạt động tập trung học sinh ngoài trời, cần đảm bảo sức khoẻ cho học sinh khi tổ chức các giờ học thể dục ngoài trời.

Đối với những trường có tổ chức bán trú, Sở Giáo dục-Đào tạo Hà Nội cũng nhắc nhở đặc biệt quan tâm chăm sóc sức khoẻ, phòng chống dịch bệnh cho học sinh: đảm bảo đủ suất ăn, chế độ ăn hợp lý, cơm, thức ăn, nước uống nóng sốt; chỗ nghỉ trưa ấm áp; chuẩn bị các loại thuốc men phục vụ công tác y tế học đường.