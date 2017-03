“Hành xác” con trẻ

Vợ chồng chị Liên (huyện Bình Chánh - TPHCM) có công ty riêng ở quận Tân Bình. Năm học này, con gái rượu nhà chị vào lớp 1 ở một trường điểm thuộc quận 1. Gặp ai, chị cũng khoe là “nhờ quen biết lớn mới lo được chỗ học tốt” và vợ chồng chị đã hậu tạ gần 2.000 USD.



Khổ vì trường “xịn” xa nhà



Tôi hỏi: “Trường không gần nhà, cũng không gần công ty của anh chị. Việc đưa đón cháu chắc không tiện?”. Chị Liên trả lời: “Sáng thức sớm một chút. Chiều bảo lính ruột ở công ty đến trường đón bé rồi chở đến trung tâm học thêm, ngày lẻ học toán, ngày chẵn học Anh văn. Khoảng 19 giờ thì chị đến rước về nhà”.









Minh họa: NGUYỄN TÀI

Được ít, hại nhiều

Vì lợi ích và mong muốn của con

Trước hết, phải nhìn nhận phụ huynh làm mọi thứ là vì con, là cho con. Chỉ tiếc rằng trong những trường hợp bài viết đề cập, phụ huynh đã chưa nhìn thấu đáo, toàn diện về sự việc, khi phát sinh vấn đề thì đã “lỡ” và thường “phóng lao phải theo lao”. Để tốt cho con trẻ và cũng tiện cho gia đình, khi quyết định các vấn đề liên quan trực tiếp đến con trẻ, phụ huynh cần lường trước những khó khăn sẽ gặp phải, sức khỏe của trẻ có đáp ứng không và tìm hiểu khả năng thích ứng của trẻ…

Thanh Mai (Công ty Tư vấn tâm lý A.V.S)

Như nhiều phụ huynh “ưa trường xịn, không ngại xa nhà”, chị Liên cho rằng gia đình có điều kiện thì “giá nào cũng phải đầu tư” để sau này con có tương lai tươi sáng. Chỉ tội con bé, mỗi ngày phải vượt hơn 20 km để đến trường và về nhà. Người lớn còn sợ khói xe, bụi đường và mệt mỏi với khoảng cách như thế huống chi một đứa bé lên 6! Đó là chưa kể những hôm kẹt xe, mưa lớn, ngập đường... Tương lai tươi sáng chưa thấy đâu mà nửa tháng nay con bé đã rên… khổ.Trong cùng khu phố với tôi tại quận 12, nhà chị Trang luôn khóa cửa im ỉm. Ngày nào cũng mới 5 giờ 30 phút đã thấy chị và con trai học lớp 4 ở một trường điểm thuộc quận 3 vội vã rời nhà. Có hôm, tôi vừa đi tập thể dục về đã nghe tiếng chị Trang giục con nhanh lên kẻo không kịp ăn sáng và trường đóng cổng. Thằng bé chưa tỉnh ngủ, uể oải đeo chiếc cặp to đùng leo lên xe, ngồi sát vào lưng mẹ để… ngủ thêm chút nữa.Không ít phụ huynh lo “chạy” trường cho con mà quên bẵng những hệ lụy trẻ phải gánh lấy, có thể tác động xấu đến sức khỏe và khiến trẻ mất hứng thú với niềm vui đến trường và học tập... Như Trinh, bạn thời phổ thông với tôi, vừa quyết định một việc mà có nhiều người cho là “lạ đời”. Trinh xin chuyển cho con trai từ trường điểm ở quận 1 về học ở quận Thủ Đức để được gần nhà vì: “Bây giờ đi đường thấy bất an quá. Mỗi ngày, chở con từ trường về đến nhà an toàn mới thở phào nhẹ nhõm. Nhà xa trường, thằng bé bị phơi sương gió, bụi mưa nhiều nên năm lớp 1 vừa rồi cứ bệnh hoài, ảnh hưởng đến việc học”.Không chỉ thế, đổ xô vào trường điểm, trường chuyên… khiến nhiều trường quá tải, sĩ số lớp học quá cao, giáo viên không thể sát sao, rèn giũa tốt cho học sinh.Hơn thế, con trẻ không chỉ bị “hành xác”, bị đánh cắp tuổi thơ mà còn vô tình học đòi tính phân biệt, hơn thua từ người lớn, để rồi có trẻ tự hào là học sinh trường “xịn” và có trẻ phải mặc cảm vì học trường “bèo”. Thậm chí, có những trẻ học trường “xịn” … cha mẹ muốn nở mày nở mặt “đã lo được cho con mình như người ta”.