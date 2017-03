Hấp dẫn khối trường công an

Khối trường công an xét tuyển?

. Thí sinh muốn vào học các trường thuộc khối công an thì phải thi tuyển hay là xét tuyển?

Xuân Thành (TP.HCM)

+ Theo quy định, tất cả thí sinh dự thi vào các trường ĐH, học viện thuộc khối công an đều phải qua sơ tuyển tại Công an các tỉnh, thành phố nơi thí sinh đăng ký hộ khẩu thường trú. Hồ sơ đăng ký dự thi mua tại nơi sơ tuyển, hồ sơ này theo mẫu riêng của ngành công an được cung cấp tại Công an các quận, huyện (không sử dụng mẫu hồ sơ của Bộ GD&ĐT). Thí sinh có nguyện vọng dự thi vào các trường công an cần liên hệ bộ phận tuyển sinh của Công an các quận, huyện nơi mình đăng ký hộ khẩu thường trú để đăng ký dự thi, khai và nộp hồ sơ. Riêng thí sinh tại TP.HCM, liên hệ Phòng Đào tạo Sở Công an TP.HCM, 268 Trần Hưng Đạo, quận 1, ĐT: (08) 8387325.

Có phải bồi hoàn kinh phí?

. Đang học năm thứ hai ĐH Luật, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nay muốn thi vào ĐH Công an nhân dân để có điều kiện học tiếp. Vậy phải làm thủ tục gì? Có phải hoàn trả học phí không? Có được bảo lưu kết quả hai năm học ĐH Luật không? Năm 2008 Trường ĐH Luật TP.HCM tuyển những ngành gì, khối thi?

anhdhcs@yahoo.com; Kim Tuyến (Bình Thuận); Huy Quang (Tây Ninh)

+ Bạn đang học ĐH Luật TP.HCM nên trước khi dự thi vào ĐH khác bạn phải làm đơn gửi Ban giám hiệu Trường ĐH Luật TP.HCM để biết có chấp thuận hay không. Trường ĐH Luật TP.HCM (2 Nguyễn Tất Thành, quận 4, TP.HCM, ĐT: 08.8262208) năm nay tuyển 1.200 chỉ tiêu. Trường tổ chức thi theo ngày thi và khối thi chung của Bộ GD&ĐT quy định, xét điểm trúng tuyển theo từng khối thi. Các ngành tuyển: luật thương mại (mã ngành 501), luật dân sự (502), luật hình sự (503), luật hành chính (504), luật quốc tế (505). Tất cả các ngành tuyển sinh khối thi A, C, D1, D3.

Tốt nghiệp ĐH có học tiếp cao học?

. Khoa xã hội học của ĐH Văn Hiến TP.HCM sẽ học những môn chuyên ngành nào? Sau khi học xong ngành xã hội học Trường ĐH Văn Hiến thì có thể học tiếp lên bậc sau ĐH ngành xã hội học?

Văn Nam (Bến Tre); minhquang741@yahoo.com

+ Sinh viên ngành xã hội học (XHH) sẽ được trang bị những kiến thức chuyên ngành sau: XHH đô thị, XHH nông thôn, XHH kinh tế, XHH lao động, XHH quản lý, XHH gia đình, XHH văn hóa, XHH giáo dục, XHH tôn giáo, XHH y tế, XHH tội phạm... Ngoài ra, sinh viên còn được học các kiến thức gần gũi với XHH như an sinh xã hội, phát triển cộng đồng, công tác xã hội, quản lý dự án, tham vấn tâm lý... Hiện nay Trường ĐH Văn Hiến chưa đào tạo bậc học sau ĐH nhưng các bạn có thể học bậc học này tại Trường ĐH KHXH và NV TP.HCM hoặc Hà Nội.

Liên thông ngành cơ khí chế tạo máy?

. Ngành cơ khí chế tạo máy của Trường CĐ Công nghiệp thực phẩm TP.HCM đào tạo những chuyên môn gì? Học xong có được học tiếp liên thông lên ĐH không?

Xuân Thành (Tây Ninh)

+ Phòng Đào tạo Trường CĐ Công nghiệp thực phẩm TP.HCM: Sinh viên tốt nghiệp hệ CĐ ngành cơ khí chế tạo máy có khả năng khai thác và cải tiến công nghệ truyền thống, áp dụng công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực cơ điện tử, có kỹ năng thực hành nghề thành thạo về lĩnh vực công nghệ chế tạo máy. Trường có đào tạo hệ trung cấp liên thông lên CĐ, thời gian đào tạo 1,5 năm (chuyên ngành cơ khí chế tạo máy); đào tạo liên thông từ CĐ lên ĐH ngoài trường (1-2 năm, theo chương trình của ĐH Bách khoa TP.HCM, ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM)

Xét tuyển trung cấp chính quy?

. Trường ĐH Hồng Bàng xét tuyển thí sinh đào tạo hệ trung cấp những ngành gì? Thủ tục như thế nào? Học xong có được học lên bậc cao hơn không?

Hữu Thịnh (TP.HCM)

+ Trường ĐH Hồng Bàng có xét tuyển thí sinh đào tạo hệ trung cấp chuyên nghiệp các ngành: kế toán kiểm toán, quản trị kinh doanh, hướng dẫn du lịch, điện tử tự động hóa, quản trị du lịch-nhà hàng khách sạn, tin học ứng dụng, quản trị nhà bếp và chế biến thực phẩm, mỹ thuật công nghiệp. Đối tượng tuyển tốt nghiệp THCS, THPT. Thí sinh tốt nghiệp hệ trung cấp chuyên nghiệp sẽ được học tiếp liên thông lên ĐH chính quy, thời gian học từ 2,5 đến ba năm. Các ngành đào tạo liên thông như sau: kế toán kiểm toán quốc tế, tin học (lập trình, mạng máy tính), quản trị kinh doanh, quản trị kinh doanh du lịch, công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, mỹ thuật công nghiệp (đồ họa quảng cáo, trang trí nội thất). Liên hệ: 3 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, ĐT: 08.8119837-8116488.

Xét tuyển hay thi?

. Chỉ tiêu, ngành tuyển 2008 của ĐH Văn Hiến? Trường xét tuyển hay thi tuyển, địa chỉ liên lạc trường?

Tấn Phúc (Nha Trang)

+ Trường ĐH Dân lập Văn Hiến (AA2 Văn Thánh Bắc, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM, ĐT: 08.5106773) tuyển 1.600 chỉ tiêu trong cả nước, không thi tuyển, chỉ xét tuyển kết quả thi ĐH 2008 của những thí sinh đã thi các khối A, B, C, D 1, D2, D3, D4, D5, D6 vào các trường ĐH khác trong cả nước, trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh theo quy định của Bộ GD&ĐT. Điểm xét trúng tuyển tùy theo từng ngành học. Các ngành tuyển hệ ĐH: Tin học (gồm các chuyên ngành: hệ thống thông tin, mạng máy tính, viễn thông, công nghệ phần mềm), điện tử viễn thông (gồm chuyên ngành điện tử-viễn thông, tin học-viễn thông), kinh tế (gồm quản trị kinh doanh, thương mại-ngoại thương, kế toán, tài chính-ngân hàng), văn hóa du lịch (quản trị kinh doanh du lịch khách sạn, quản trị kinh doanh du lịch và dịch vụ lữ hành), xã hội học, tâm lý học, ngữ văn (văn học), Việt Nam học, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật, Đông phương học.