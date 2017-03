Harvard rớt đài

Lần đầu tiên Harvard không còn

là trường đại học tốt nhất thế giới. Ảnh: AFP

Lần đầu tiên Harvard không cònlà trường đại học tốt nhất thế giới. Ảnh: AFP

Theo Nam Liên (Business Week, Mainichi,

Times Higher Education/SGTT)



Bảng xếp hạng này do tạp chí Times Higher Education (Anh) thực hiện từ năm 2004 đến nay, với số liệu do tập đoàn truyền thông Thomson Reuters cung cấp. Suốt bảy năm qua, trường Harvard liên tục dẫn đầu danh sách này. Biên tập viên của bảng xếp hạng, ông Phil Baty cho biết chính nhờ tiền đầu tư cho nghiên cứu tăng 16% của Caltech đã giúp trường này qua mặt Harvard.Caltech toạ lạc tại thành phố Pasedena, khuôn viên học viện khá nhỏ. Hàng năm, Caltech có khoảng 2.000 sinh viên tốt nghiệp, khoảng 500 nhân viên, trong đó gồm 300 giảng viên, so với trường Oxford (vị trí thứ 4) có 21.000 sinh viên. Trường Caltech được thành lập từ năm 1891. Đến nay, đã có 30 cựu sinh viên trường này đoạt các giải thưởng Nobel. Ở bảng xếp hạng năm ngoái, Caltech đứng vị trí thứ 2.Trong bảng xếp hạng năm nay, các trường đại học Mỹ và Anh vẫn thống trị. Mỹ có 75 trường đại học lọt vào Top 200, 7 trường trong top 10. Nước Anh có 32 trường đại học trong Top 200. Tuy nhiên, Anh đang trải qua thời kì cải cách lớn từ năm ngoái, khi học phí tăng, chi tiêu phải cắt giảm, việc cấp thị thực cho sinh viên quốc tế bị hạn chế. Do vậy, thứ hạng của các trường đại học Anh trong năm sau chắc chắn sẽ có thay đổi lớn.Đại diện từ châu Á đạt hạng cao nhất trong bảng xếp hạng năm nay là trường đại học Tokyo (Nhật Bản) ở hạng 30. Nhật Bản cũng là nước có nhiều trường đại học trong Top 200 nhất: 5 trường. Tạp chí Times Higher Education nhận định các trường đại học Nhật Bản duy trì vị trí khá vững chắc trong bảng xếp hạng, nhưng họ cần phải cải tiến nhiều hơn để thích nghi với vấn đề toàn cầu hóa của giáo dục đại học. Hong Kong có bốn trường và Trung Quốc có ba trường lọt vào top 200. Israel là quốc gia duy nhất của khu vực Trung Đông có tên trong danh sách này, với trường đại học Hebrew ở Jerusalem (vị trí 121) và đại học Tel Aviv (hạng 166).Bảng xếp hạng được thực hiện dựa trên cuộc điều tra về các trường đại học trên khắp năm châu, bao gồm thu nhập của trường, chất lượng giảng dạy, tỉ lệ giảng viên/sinh viên, tỉ lệ được trích dẫn ý kiến và triển vọng nghiên cứu và quốc tế. Top 10 trường đại học hàng đầu trong năm học 2011-2012 lần lượt là viện Công nghệ California (Mỹ), Harvard (Mỹ), Stanford (Mỹ), Oxford (Anh), Princeton (Mỹ), Cambridge (Anh), MIT (Mỹ), Imperial College (Anh), Chicago (Mỹ), UC Berkeley (Mỹ).