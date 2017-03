Harvard: Trường ĐH được quan tâm nhất tại Mỹ

Đây là kết quả điều tra được Tổ chức theo dõi báo chí và truyền thông Mỹ (Global Language Monitor) công bố ngày 30/8.



Cuộc điều tra được tiến hành rộng rãi trên các mạng xã hội, 75.000 tờ báo in và báo trực tuyến cũng như các trang thông tin điện tử... Trước đó, năm 2008, Harvard để mất ngôi vị này về tay Northwestern do chịu tác động của cuộc suy thoái kinh tế trong nước.





Trường đại học Harvard nhìn từ trên cao.

10 trường đại học được quan tâm nhất tại Mỹ:

ĐH Harvard được thành lập ngày 8/9/1636 và là trường đại học lâu đời nhất tại Mỹ, đồng thời cũng là cơ sở giáo dục đại học đầu tiên của châu Mỹ. Đại học Harvard bao gồm 10 trường con với nhiều ngành đào tạo như luật, y học, công nghệ...Harvard rất nổi tiếng với nhiều cựu sinh viên là những chính trị gia thành công. Có tới 8 đời tổng thống Mỹ như John Adams, John Quincy Adams... và những tổng thống gần đây như George W. Bush và Barack Obama đã tốt nghiệp ngôi trường này.Ngoài ra, 75 người từng theo học tại đây đã đoạt các giải thưởng Nobel danh giá.1) Harvard University2) Northwestern University3) University of California, Berkeley4) Columbia University5) California Institute of Technology6) Massachusetts Institute of Technology7) Stanford University8) University of Chicago9) University of Texas, Austin10) Cornell University.