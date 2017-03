Harvard trượt 'Top 5' Đại học tốt nhất nước Mỹ

Đứng tiếp sau trường Williams College trong Top 5 của Forbes là trường Princeton University (thứ 2), Amherst College (thứ 3), Học viện Quân sự Mỹ (thứ 4) và Viện khoa học Massachusetts (thứ 5).





Ngôi trường nhỏ bé Williams với 2072 học viên lại bất ngờ

dẫn đầu danh sách của tạp chí danh tiếng Forbes. Ảnh: stateuniversity



Theo Vân Anh (VNN/Forbes)

Số các trường đại học được tham gia vào cuộc bình chọn năm nay là 610 trường, chiếm 9% trong tổng số các trường sau trung học được công nhận tại Mỹ.Theo ông David Ewalt, phó tổng biên tập tạp chí Forbes, cách bình chọn của họ lấy sinh viên làm trọng tâm chứ không chú trọng vào danh tiếng của các trường.Vì vậy, những tiêu chí đánh giá của Forbes bao gồm: Mức độ hấp dẫn của các khóa học, tỉ lệ tốt nghiệp của sinh viên sau 4 năm, mức học phí phù hợp (liên quan đến khoản nợ trung bình mà sinh viên phải gánh sau khi ra trường), và khả năng tìm được việc làm tốt sau khi tốt nghiệp.Để đo được những tiêu chí này, các nhân viên đánh giá của Forbes đã thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau.Họ tìm hiểu số các sinh viên ra trường đã thành đạt trong sự nghiệp, xem xét mức lương trung bình của các cựu sinh viên trên Payscale, đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên trên các trang web bình chọn như RateMyProfessors.com và MyPlan.com, tính toán số nợ trung bình mà một sinh viên phải gánh sau khi ra trường và tỷ lệ sinh viên có thể tốt nghiệp sau 4 năm.Tuy nhiên, đó cũng chỉ là cách đánh giá của riêng Forbes.Mới đây trên một bảng xếp hạng khác do tạp chí US News thực hiện, với các tiêu chí như điểm SAT, qui trình tuyển chọn đầu vào, tỷ lệ tốt nghiệp, sự ủng hộ của các cựu sinh viên cũng như danh tiếng của những người đồng khóa, và ý kiến của các nhà tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trung học thì Harvard vẫn là trường dẫn đầu. Tiếp theo là Princeton, Yale, Columbia, Standford và Penn.Sau đây là danh sách 20 trường đại học tốt nhất nước Mỹ 2010 do Forbes bình chọn:1. Williams College2. Princeton University3. Amherst College4. United States Military Academy5. Massachusetts Institute of Technology6. Stanford University7. Swarthmore College8. Harvard University9. Claremont McKenna College10. Yale University11. United States Air Force Academy12. Wellesley College13. Columbia University14. Haverford College15. Wesleyan University16. Whitman College17. Pomona College18. Northwestern University19. California Institute of Technology20. University of Chicago