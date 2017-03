Hiệu trưởng chạy trốn vì áp lực tuyển sinh

Thông tin từ Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết: Năm 2012 các trường mầm non, tiểu học và THCS tại thủ đô sẽ bắt đầu tuyển sinh từ ngày 2 đến 16-7, tuyệt đối không được tuyển sinh trước thời gian quy định.



Sau ngày 16/7/2012, những trường tuyển chưa đủ chỉ tiêu được giao phải báo cáo các phòng GD&ĐT. Căn cứ vào tình hình cụ thể của từng trường, phòng GD&ĐT cho phép trường được tuyển bổ sung học sinh cho đủ chỉ tiêu từ ngày 18/7/2012 đến ngày 20/7/2012.





Mỗi mùa tuyển sinh đến đều kéo theo những áp lực, căng thẳng cho hiệu trưởng một trường có tiếng như Tiểu học Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội. Ảnh minh họa, trong ảnh: Giờ ra chơi của HS Trường Tiểu học Cát Linh. Mỗi mùa tuyển sinh đến đều kéo theo những áp lực, căng thẳng cho hiệu trưởng một trường có tiếng như Tiểu học Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội. Ảnh minh họa, trong ảnh: Giờ ra chơi của HS Trường Tiểu học Cát Linh.



Tăng chỉ tiêu, giữ nguyên số lớp

Nóng hệ trái tuyến

Phụ huynh tự nguyện đóng cả triệu đồng



Văn bản chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp năm 2012, Sở GD-ĐT Hà Nội cũng nhắc nhở: Trong suốt thời gian tuyển sinh các trường tuyệt đối không được thu hoặc vận động cha mẹ HS đóng góp các khoản ngoài quy định cho nhà trường.



Dù vậy nhưng đối với hệ tuyển trái tuyến, phụ huynh các trường đều có cam kết có khoản thu tự nguyện hỗ trợ nhà trường. Hiệu trưởng Đỗ Quang Hợp cho biết: “Khoản đó hoàn toàn tùy tâm của phụ huynh. Chúng tôi có sổ sách quản lí. Có người họ quý mến góp vài trăm ngàn, người cả triệu đồng”.



Tiền này được trường dùng mua bàn ghế cho học sinh. 2 năm trở lại đây, nhờ có số tiền tự nguyện của phụ huynh trường đã xây dựng được khu vệ sinh khá khang trang cho học sinh.



Ngoài mua bàn ghế, Hiệu phó Đỗ Việt Hà cho biết: “Phụ huynh 2 lớp của phòng học sẽ ngồi bàn bạc để dùng tiền lắp thêm quạt treo tường cho các con”.

Năm học 2012 - 2013, Hà Nội dự kiến tuyển sinh 395.000 trẻ bậc mầm non. Theo số liệu của Sở GD-ĐT đến thời điểm này số trẻ được vào mầm non đã tăng 38.295 trẻ so với năm 2011 (dù mới huy động đạt 66% số trẻ trong độ tuổi tới lớp).Ghi nhận của PV ở một số trường tiểu học và THCS chỉ tiêu tuyển sinh cũng đã được điều chỉnh tăng hơn so với năm ngoái. Trường THCS Xuân La, huyện Từ Liêm năm học 2012 dự kiến tuyển 180 HS, tăng 46 HS so với năm 2011.Cô Đỗ Việt Hà, Hiệu phó Trường THCS Cát Linh, quận Đống Đa cho hay: “Năm 2011 trường tuyển gần 320 chỉ tiêu. Dự kiến năm 2012 con số trên khoảng 350, tăng hơn 30 chỉ tiêu so với năm ngoái”.Qua số liệu thống kê số trẻ từ UBND phường Cát Linh năm 2012 này Trường Tiểu học Cát Linh dự kiến tuyển khoảng 309 chỉ tiêu vào lớp 1 (tăng 10 chỉ tiêu so với năm 2011). Sẽ có 20% chỉ tiêu trên thuộc diện trái tuyến.Hiệu trưởng Đỗ Quang Hợp cho biết: “Con số từ UBND phường là 360 cháu nhưng chúng tôi đã trừ bớt sai số về hồ sơ rồi phụ huynh có điều kiện cho con học trường tốt hơn”.Dẫu tăng chỉ tiêu nhưng các trường trên đều không tăng về số lớp 6. Trường THCS Xuân La và THCS Cát Linh vẫn sẽ có 5 lớp 6. Trường Tiểu học Cát Linh là 6 lớp 1.Trong khi đó, để đảm bảo đào tạo HS chất lượng cao, theo Hiệu phó trường chuyên Hà Nội – Amsterdam Lê Thị Oanh: “Dự kiến chỉ tiêu tuyển vào khối THCS sẽ không đổi so với năm ngoái, khoảng 200 em. Năm 2011 tỷ lệ chọi của trường là 1/16”.Điều kiện dự thi vào khối THCS của trường là HS có từ bốn năm trở lên ở cấp tiểu học xếp loại học lực giỏi, hạnh kiểm tốt; có tổng điểm hai môn tiếng Việt và toán cuối học kỳ 2 lớp 5 đạt từ 19,0 điểm trở lên.Nhiều trường điểm của Hà Nội như THCS Chu Văn An (quận Tây Hồ), THCS Trưng Vương (quận Hoàn Kiếm) lãnh đạo nhà trường cho biết vẫn đang xây dựng kế hoạch tuyển sinh.Để tránh rắc rối cũng như đảm bảo chất lượng và sĩ số lớp lãnh đạo Trường Tiểu học Chu Văn An, quận Tây Hồ cho biết đã vài năm nay trường không tuyển hệ trái tuyến. Tuy nhiên số trường làm như vậy không nhiều.Trường THCS Cát Linh ưu tiên xét trường hợp tuyển sinh trái tuyến là con giáo viên và nhận các em có thành tích cao ở các môn văn hóa, thể dục thể thao vào học.Năm 2011, Trung tâm Thể dục thể thao Trịnh Hoài Đức có gửi thêm các VĐV ở bộ môn Ushu và Taekwondo sang trường học văn hóa. Số em trái tuyến chiếm 30% tổng chỉ tiêu tuyển sinh của trường.Hiệu phó Đỗ Việt Hà lo lắng: “Số các em lớp 5 chuẩn bị sang lớp 6 năm nay trên địa bàn chúng tôi sẽ đông hơn năm ngoái. 5 lớp học mới sĩ số mỗi lớp 6 sẽ là gần 50 em”.Theo bà Hà kết thúc đợt tuyển sinh năm 2011 có đến hàng chục hồ sơ hệ trái tuyến không thể xem xét nữa.Căng thẳng hệ tuyển trái tuyến cũng đã được hiệu trưởng Đỗ Quang Hợp chia sẻ. Theo ông: “Nếu được thì số hồ sơ muốn nộp vào hệ trái tuyến của trường không chỉ 20% mà phải 40%.Năm 2011, quận Đống Đa đã chuyển 31 tổ dân cư thuộc phường Quốc Tử Giám, Ô Chợ Dừa về Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt và Tô Vĩnh Diện nhưng áp lực tuyển sinh hệ trái tuyển lên nhà trường không vì thế giảm bớt”.Ông Hợp tâm sự: “Nhiều người muốn tới gặp hiệu trưởng xin cho con cháu vào trường. Thời gian tuyển sinh bản thân mình nhiều khi về nhà sau ăn cơm phải tắt điện tầng 1, cả gia đình lên tầng 2 đóng kín cửa để sinh hoạt. Ai gọi điện hay bấm chuông cũng đành xin khất, không tiếp ở nhà”.Lên trường, ông cũng quán triệt: “Chỉ tạo điều kiện cho cháu thầy cô lâu đã có tuổi, nhiều cống hiến với trường hay con của cán bộ nhà trường. Còn giáo viên mới công tác vài năm đừng nên xin cho cháu hay người quen vào trường vì có xin cũng không thể giúp đỡ”.Lãnh đạo một trường tiểu học điểm của Hà Nội tâm sự: “Mùa tuyển sinh năm nào trường cũng căng thẳng, phải lo có chỗ cho các “suất ngoại giao”. Có vị bên đảng ủy phường, thành phố trong một cuộc họp còn nói thẳng mỗi năm tôi phải có vài suất trái tuyến.Rồi các vị ở phòng giáo dục mỗi vị ngoài suất cho hệ trái tuyến trên văn bản, nhờ quen biết lại xin giúp cho vài cháu nữa. Thử hỏi trường nào dám từ chối?!”