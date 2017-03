Hiệu trưởng sẽ quyết định giờ học lệch ca

Theo đề án học lệch ca do Sở LĐ-TB&XH trình UBND TP thì giờ lệch ca từ bậc học mầm non đến bậc THPT là 1 giờ 15 phút. Bậc học mầm non học từ 8 giờ sáng, về lúc 16 giờ chiều; bậc tiểu học: sáng từ 7 giờ 30, tan học lúc 11 giờ 15, chiều bắt đầu học từ 13 giờ 15, ra về lúc 16 giờ 45; bậc THCS: buổi sáng học từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều: 13 giờ - 17 giờ; bậc THPT: buổi sáng từ 6 giờ 45 đến 11 giờ 30, chiều: 13 giờ - 17 giờ 15.

Ông Minh cho biết sự điều chỉnh lệch ca này không phù hợp với điều kiện một số trường. Chính vì thế, trong buổi họp các hiệu trưởng vào hôm nay sẽ lấy ý kiến rộng rãi về sự điều chỉnh học lệch ca. Hiệu trưởng sẽ là người đưa ra giờ học lệch ca cho trường mình chứ không phải giám đốc. Sau đó, hiệu trưởng đưa ra giờ học lệch ca cho từng khối lớp lấy ý kiến phụ huynh.