Hiệu trưởng trường mầm non chửi bới, vây giữ phóng viên

Hiệu trưởng hành xử như côn đồ

Anh H.N.T. có con học tại trường mầm non Hương Giang 1 (339 đường Võ Văn Ngân, khu vực 3, thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) phản ánh, sáng ngày 29/5, khi anh đưa con đến trường đã tận mắt nhìn thấy cô giáo V.H.N dùng một thanh thước dài khoảng 80cm thẳng tay vụt 5 cháu nhỏ đang nghịch bình nước ở trước sân.

Quá bức xúc, anh T. la lên ngay tại chỗ, bảo cô giáo không được quyền đánh học sinh như vậy. “Khi tôi lên tiếng, cô N. thả thanh thước xuống đất và bảo chỉ đánh vào đất để dọa chứ không đánh trẻ” - anh T. cho biết. Ngay sau đó, phụ huynh T. đã lên công an thị trấn huyện Đức Hòa trình báo về sự việc nhưng không được giải quyết. Vì vậy anh đã phản ánh với báo chí.

Chiều ngày 30/5, phóng viên đến trường Hương Giang 1 liên hệ làm việc để tìm hiểu, xác minh vụ việc. Trong lúc phóng viên đứng trước cổng trường chờ hiệu trưởng đến thì bất ngờ có một người phụ nữ đi cùng một người đàn ông xăm trổ đầy mình phi xe máy đến.

Không để phóng viên giới thiệu, người phụ nữ này (sau đó PV được biết đó là bà Nguyễn Thị Minh Giang, hiệu trưởng Trường mầm non Hương Giang I) vừa chửi bới, vừa lôi kéo và xô đẩy phóng viên vào một căn phòng gần đó trước mặt hàng trăm học sinh.

Trong phòng làm việc, phóng viên trình bày lý do liên hệ làm việc và giấy giới thiệu của cơ quan nhưng bà hiệu trưởng giật giấy giới thiệu và xé nát ngay trước mặt phóng viên. Đồng thời, bà này còn giật máy ảnh của phóng viên và ném văng đi, sau đó còn xóa hình ảnh trong máy và không ngừng chửi bới, thách thức.

“Phóng viên tụi mày là đồ lếu láo, đồ điên mới đi làm trò này (đến trường xác minh sự việc theo phản ánh của phụ huynh - PV), tao đập vào mặt mày!” bà Giang nói.

Sau đó, nhiều người đàn ông mặt mũi bặm trợn tiếp tục được bà hiệu trưởng điều động đến vây phòng làm việc. Họ liên tục dùng nhiều số điện thoại gọi điện cho phụ huynh T. (người phản ánh thông tin) nhưng anh T. không nghe máy. Bà hiệu trưởng càng hùng hổ: “Thằng đó (phụ huynh – PV) giờ mà ở đây, tao đập tại trận, tại chỗ luôn!”.

Bà hiệu trưởng còn hênh hoang nói: “Phụ huynh đó đã lên trình báo công an và công an còn cười vào mặt ông ta, vì giáo viên có đánh con ông ta đâu”.

Bà này còn kiên quyết giữ phóng viên lại, không cho phóng viên rời khỏi trường và lớn tiếng bảo: “Hôm nay tao không cho mày ra khỏi trường tao, mày điện báo mày xuống đây mày mới ra được khỏi đây!”.

Khi phóng viên nói rõ sẽ gọi điện nhờ công an can thiệp, bà Giang tuyên bố: “Công an huyện này là của tao, tao cho mày biết trước như vậy”. Sau lời bà Giang, một người đàn ông tự nhận là chủ trường trực tiếp gọi cho một công an thị trấn Đức Hòa tên Tạo để phóng viên nói chuyện. Phóng viên có đề nghị cho người xuống giải quyết sự việc nhưng không nhận được phản hồi của cơ quan này.

Công an bận quá nên… không biết!

Sáng ngày 31/5, phóng viên đã có buổi làm việc với công an thị trấn Đức Hòa về vụ việc trên.

Đại úy Nguyễn Văn Đẩu, người trực tiếp nhận phản ánh của phụ huynh T., cho biết ông có tiếp nhận vụ việc nhưng do không có chứng cứ nên không xử lý. Theo ông thì khi anh T. đem con đến trình báo, ông có kiểm tra đứa bé này nhưng không có vết thương (dù anh T. báo là giáo viên đánh 5 đứa trẻ khác chứ không phải con anh) nên không tiếp nhận vụ việc.

Khi phóng viên hỏi ông Đẩu có đến trường để xác minh không thì ông Đẩu khẳng định là có nhưng… không dẫn theo vị phụ huynh tên T. để nhận mặt người đánh và những đứa trẻ bị đánh. Khi phóng viên hỏi ông Đẩu có kiểm tra 5 đứa trẻ mà anh T. phản ánh bị đánh không thì ông không trả lời mà chống chế: “Nếu tụi nhỏ bị đánh thì ba mẹ nó đã phản ánh rồi chứ!”.

Trường mầm non Hương Giang 1.

Theo Trung tá Võ Văn Tạo, Trưởng Công an thị trấn Đức Hòa, ngoài anh T. thì không có phụ huynh nào phản ánh con mình bị đánh, cũng không ghi nhận đứa trẻ nào bị thương tích nên không có cơ sở để nói giáo viên đánh trẻ.

Về hành vi cản trở tác nghiệp báo chí, vây giữ người, hủy hoại tài sản của phóng viên của bà Nguyễn Thị Minh Giang, hiệu trưởng Trường mầm non Hương Giang 1, ông Võ Văn Tạo cho biết là hôm đó có nghe nhưng... bận họp ở huyện nên không biết vụ việc nghiêm trọng đến vậy, không xuống hiện trường được.

Rồi ông này nhận định: “Tôi không nghĩ là trường phản ứng quá đáng như vậy. Nếu biết hiệu trưởng mà hành xử như vậy thì ai còn dám gửi con vào học nữa!”.

Cũng trong ngày 31/5, phóng viên đã làm thủ tục trình báo hành vi cản trở phóng viên tác nghiệp, tịch thu phương tiện tác nghiệp, hủy hoại tài sản và vây giữ phóng viên trái phép của bà Nguyễn Thị Minh Giang. Trung tá Võ Văn Tạo cho biết: “Chúng tôi sẽ báo cáo lên công an huyện, xác minh sự việc và có biện pháp xử lý kiên quyết nếu thực tế đúng như vậy”.

Theo Hoài Nam – Tùng Nguyên (Dân trí)