Hồ sơ đăng ký vào ĐH phía Bắc giảm mạnh

Hồ sơ giảm mạnh



Ghi nhận ban đầu tại buổi bàn giao hồ sơ dự thi ĐH cho các trường phía Bắc sáng 10/5 cho hay, lượng hồ sơ đăng ký dự thi đều giảm từ 1.000 – 5.000 hồ sơ, có nơi giảm tới hơn 10.000 hồ sơ so với năm 2011.



Cụ thể, Sở GD-ĐT Yên Bái nhận trên 10.000 hồ sơ, giảm 500 hồ sơ so với năm 2011. Lượt hồ sơ đăng ký qua Sở GD-ĐT Lạng Sơn năm nay cũng giảm khoảng 2.000. Thái Bình lượng hồ sơ giảm 1.200....



Còn tổng số hồ Sở GD-ĐT Hà Nội nhận được là gần 164.000 bộ, giảm 2.000 bộ so với năm trước. Trung bình mỗi học sinh lớp 12 đã nộp 2,12 bộ hồ sơ (năm 2011 là 2,05 hồ sơ).







Không khí khẩn trương tại buổi bàn giao hồ sơ đăng ký dự thi ĐH-CĐ của các Sở GD-ĐT cho các trường vào sáng 10/5. Công tác này sẽ được tiến hành vào ngày 12/5 tại TP.HCM

Đổ xô vào ĐH tốp giữa

Ngành xã hội, sư phạm “mất mùa”

So với năm 2011, các sở có số hồ sơ đăng ký thi ĐH giảm từ 2.500 lượt trở lên gồm: Thái Nguyên (giảm 3.000), Quảng Ninh (giảm 2.500), Hưng Yên (giảm 3.100), Ninh Bình (giảm 2.900), Phú Thọ (giảm gần 2.700), Nam Định (giảm 7.000).Hai tỉnh có lượt hồ sơ giảm trên 10.000 gồm: Thanh Hóa giảm 11.000 hồ sơ; Hải Dương giảm 10.000 hồ sơ.Theo nhận định của một số chuyên gia tuyển sinh của Sở GD-ĐT, việc giảm đồng loạt lượng hồ sơ đăng ký dự thi ĐH năm nay xuất phát từ các nguyên nhân: lượng học sinh tốt nghiệp lớp 12 năm nay giảm; công tác định hướng, phân luồng học sinh tốt...Thêm nữa, năm nay Bộ GD-ĐT không giới hạn nguyện vọng, thời gian xét tuyển NV2 kéo dài dẫn tới việc thí sinh chỉ lựa chọn thi vào một trường cũng là nguyên nhân khiến hồ sơ giảm.Theo bóc tách hồ sơ đăng ký thi của các sở thì "đích nhắm" của thí sinh năm nay vẫn tập trung vào các trường ĐH,CĐ vùng và các trường ĐH "tốp giữa" có mức điểm chuẩn chỉ bằng hoặc nhỉnh hơn điểm sàn quy định của Bộ. Điểm sàn năm 2011: khối A, D: 13 điểm; Khối B,C: 14 điểm.Thống kê của Sở GD-ĐT Hòa Bình, lượng hồ sơ nộp nhiều nhất vào các trường: Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội, Trường ĐH Lâm nghiệp Hà Nội. Kế đến là Trường ĐH Tây Bắc với 350 hồ sơ.Lượt hồ sơ đăng ký qua kênh Sở GD-ĐT Hải Dương nhiều nhất vào Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội. Kế đến là Trường ĐH Y Hải Dương có hơn 3000 hồ sơ.Trường ĐH Công nghiệp HN tiếp tục dẫn đầu về lượng hồ sơ đăng ký dự thi tại các địa phương Yên Bái, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nam Định với các mức lần lượt là 622, 2069, 8592, gần 5000 hồ sơ .Lượng hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh tại các địa phương vào Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội chiếm tỉ lệ cao không kém. Các ĐH, CĐ đóng tại các tỉnh thành cũng điểm đến để thí sinh thử sức mùa thi tuyển sinh tháng 7 tới.Tại Quảng Ninh, Trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh có lượng hồ sơ ĐKDT nhiều nhất: 2.689. Các trường CĐ tại tỉnh này gồm: Sư phạm Quảng Ninh, Y tế Quảng Ninh, Văn hóa nghệ thuật Quảng Ninh đều có lượng hồ sơ đăng ký thi nhiều.Tại Lào Cai, thí sinh nộp hồ sơ nhiều nhất vào Trường ĐH Tây Bắc: 5000 hồ sơ. ...Ghi nhận tại buổi bàn giao hồ sơ cho các trường ĐH, CĐ phía Bắc sáng nay, đại diện Sở GD-ĐT các tỉnh: Sơn La, Hải Dương, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Hưng Yên đều cho biết lượng hồ sơ ĐKDT vào các trường sư phạm tiếp tục giảm so với các năm.Tại Thanh Hóa, dù Trường ĐH Hồng Đức có lượng hồ sơ nhiều nhất nhưng so với năm 2011 đã giảm 4.000 vì đã bỏ đào tạo hệ sư phạm.Phó phòng Giáo dục Chuyên nghiệp (Sở GD-ĐT Vĩnh Phúc) Trần Thị Truyền cho biết, những trường như Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2, Hùng Vương, Tây Bắc mấy năm trước “3-4 tải hồ sơ nhưng vài năm nay chỉ có 1”.Lượng hồ sơ ĐKDT của thí sinh ở khối C qua số liệu của các Sở GD-ĐT cũng tỏ ra “lép vế” so với khối A, B, D và chỉ hơn khối A1.Tại Phú Thọ hồ sơ ĐKDT vào khối C là 2.526, A: 9.500, A1: 726, B: 4271, D1: 3.001. Tại Nam Định số hồ sơ ĐKDT vào khối C là 2.095, khối A: 29.456, khối B: 10.098, khối D: 7.241.Tại Hà Nội số lượng hồ sơ ĐKDT vào khối A nhiều nhất, với 76.392 bộ (tỷ lệ 47,07%). Tỷ lệ hồ sơ ĐKDT vào khối B là 14,22%, khối C là 4,54%, khối D là 24,51%.Thống kê chưa đầy đủ, lượng hồ sơ nhận được của Trường ĐH Khoa học Xã hội - Nhân văn (ĐHQG Hà Nội) nhận từ các Sở GD-ĐT sáng nay, nhiều nhất là Hà Nội (906 hồ sơ) và Thanh Hóa (647 hồ sơ). Các địa phương: Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hòa Bình, Thái Bình chỉ dao động từ hơn 100 đến hơn 230 hồ sơ.Lý giải về sự thất thế này, ông Nguyễn Văn Long, phó Phòng GDTX-TCCN (Sở GD-ĐT Thanh Hóa) nêu nguyên nhân, hiện tỉnh đã thừa giáo viên. Nhiều em đã tốt nghiệp hiện còn chưa xin được việc, phải làm trái nghề. Trong khi đó, ngành sư phạm và một số ngành xã hội lương vừa thấp, khó xin việc. Đây là nguyên nhân thí sinh không chọn thi sư phạm và các ngành xã hội”.