Hồ sơ ĐKDT vào ĐH Y Hà Nội giảm mạnh

Được biết, chỉ tiêu năm nay của ĐH Y Hà Nội là 1.000. Như vậy, tỷ lệ “chọi” vào trường vẫn cao, khoảng 1/14. Theo lãnh đạo nhà trường, việc số lượng hồ sơ sụt giảm do thí sinh đã lượng sức mình vì điểm chuẩn hàng năm cao và số lượng tuyển thẳng vào trường cũng nhiều.



Được biết, điểm chuẩn vào trường ĐH Y Hà Nội năm 2010 cao nhất là ngành Bác sĩ đa khoa (24,0 điểm), Bác sĩ Răng Hàm Mặt (22,0 điểm)… thấp nhất là ngành Cử nhân Y tế công cộng (18,5 điểm). Năm 2011, điểm chuẩn tăng vọt, ngành Bác sĩ đa khoa, Răng Hàm Mặt (25,5 điểm), ngành Bác sĩ Y học cổ truyền (23,0 điểm)... thấp nhất là ngành Cử nhân Y tế công cộng (20,0 điểm).



Ngược lại với trường ĐH Y Hà Nội, nhiều trường ĐH Y khác số lượng hồ sơ lại tăng. Cụ thể, Học viện Y dược học Cổ truyền Việt Nam năm nay nhận được hơn 6.000 hồ sơ, tăng gấp rưỡi so với năm trước. Trường ĐH Dược Hà Nội năm nay lượng hồ sơ cũng tăng, trường nhận được hơn 3.900 bộ hồ sơ, năm 2011 là 3.600 bộ. Được biết, điểm chuẩn của ĐH Dược Hà Nội năm nào cũng cao, năm 2011 là 24 điểm.



Trường ĐH Y Hải Phòng, năm nay nhận được 10.000 bộ, tăng 2.000 bộ so với năm 2011. Bà Lương Trần Khuê, trưởng phòng đào tạo nhà trường cho biết, số lượng hồ sơ tăng do năm nay trường tổ chức thi thêm khối A cho ngành Dược học.



Được biết, điểm chuẩn vào ĐH Y Hải Phòng năm 2011, ngành cao nhất là Bác sĩ Đa khoa với 22,5 điểm, Bác sĩ Răng Hàm Mặt 22,0 điểm, Cử nhân Kỹ thuật Y học 19,0 điểm, Bác sĩ Y học dự phòng 18,5 điểm và Cử nhân Điều dưỡng là 18 điểm.



Theo nhiều chuyên gia tuyển sinh, số lượng hồ sơ ĐKDT năm nay có nhiều biến động trường tăng, trường giảm nhưng không ảnh hưởng nhiều tới chất lượng đầu vào của nhiều trường bởi số lượng giảm này chỉ là số “ảo”.





Theo Hồng Hạnh (DT)