Hồ sơ dự thi ĐH, CĐ năm 2010 giảm mạnh

Theo ghi nhận phóng viên, lượng hồ sơ (HS) dự thi năm nay giảm mạnh. Như tỉnh Nam Định giảm 10.000 HS so với năm 2009. Tại Lạng Sơn giảm hơn 3.000 bộ so với năm ngoái. Hay như tỉnh Thái Bình giảm 8.000 HS so với năm trước; Hải Phòng giảm 8.000 HS. Hải Dương giảm gần 10.000 HS; Bắc Ninh giảm 3.000 HS. Hà Nội giảm hơn 33.000 bộ. Các tỉnh miền núi cũng tương tự. Bắc Kạn giảm gần 1.000 HS. Sơn La là tỉnh duy nhất của miền Bắc có số lượng HS tăng hơn 1.000 so với năm trước. Nhiều trường có cả ba hệ trung cấp, CĐ và ĐH liên thông có nhiều HS hơn. Ví dụ như Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, ĐH Nông nghiệp Hà Nội, ĐH Thương mại; Trường CĐ Giao thông Vận tải; ĐH Y Hải Phòng.

HS ảo đã giảm nhiều. Ngoài ra, lệ phí dự thi tăng, thu gộp cũng làm thí sinh cân nhắc. Ngày mai (7-5), tại quận 10, TP.HCM, các Sở GD&ĐT khu vực miền Nam sẽ bàn giao hồ sơ dự thi cho các trường ĐH, CD. Bộ sẽ công bố “bức tranh toàn cảnh” về HSơ dự thi ĐH, CĐ vào cuối tháng 5 này.

TỐ NHƯ