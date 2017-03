Hồ sơ khống về chế độ giáo viên: Nhiều GV đã được chi trả chế độ

Như báo chí đã phản ánh về tình trạng nhiều giáo viên (GV) tại huyện Cẩm Thủy muốn chuyển công tác buộc phải “cam kết” với huyện “không hưởng phụ cấp thu hút theo quy định tại Nghị định 116 của Chính phủ, do tự nguyện xin chuyển công tác”.



Được biết, vì một số lý do nên khi xin chuyển công tác, những GV muốn chuyển đã phải cam kết với huyện không hưởng chế độ thu hút theo Nghị định 116 của Chính phủ. Sự việc trên khiến nhiều GV bức xúc.



Ngay sau khi báo chí phản ánh, đến ngày 16/4, nhiều GV nhận được thông báo của UBND huyện Cẩm Thủy về việc được cấp lại chế độ theo quy định.



Trong thông báo mà các GV nhận được có nội dung: cán bộ quản lý và GV đang công tác tại các trường học thuộc huyện được hưởng các chế độ chính sách theo quy định tại nghị định số 116/2010/NĐ-CP.



Theo đó, 11 GV (trong đó có một số trường hợp bị cắt chế độ như báo Dân trí phản ánh) đã được hưởng tiền trợ cấp theo Nghị định 116 Chính phủ.



Đồng thời, UBND huyện chỉ đạo, Phòng Tài chính - Kế hoạch phải căn cứ danh sách đã được phê duyệt, tiến hành cấp bổ sung kinh phí, đồng thời kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị thực hiện việc chi trả đủ chế độ, đúng đối tượng và thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.



Huyện Cẩm Thủy cũng đang khẩn trương rà soát danh sách những GV còn thiếu chưa được hưởng chế độ theo quy định tại Nghị định 116.



Theo lãnh đạo huyện Cẩm Thủy thì danh sách 11 GV được hưởng chế độ đợt này mới chỉ là con số tạm thời. Huyện sẽ đổi chiếu hồ sơ của những GV luân chuyển từ huyện khác về hoặc GV điều động trong huyện để đưa ra quyết định chính xác nhất.



Được biệt hiện cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã vào cuộc xác minh, làm rõ vấn đề này.





Theo Duy Tuyên (DT)