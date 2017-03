Hồ sơ thi đại học: Sở độc quyền in, gây phiền hà!

Bà Trần Thu Hà, Vụ trưởng Vụ ĐH và sau ĐH Bộ GD&ĐT: Hiểu theo nghĩa độc quyền là sai Trong quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ của Bộ GD&ĐT đã quy định rất rõ: Trách nhiệm in ấn và phát hành hồ sơ đăng ký dự thi được giao cho các sở GD&ĐT. Các sở tổ chức, phối hợp in ấn và phát hành làm sao có lợi cho thí sinh. Ví dụ, thí sinh ở tận Cần Giờ cũng có thể mua được hồ sơ ngay tại địa phương chứ không phải lặn lội vài chục cây số về đến Sở GD&ĐT TP.HCM mới mua được. Quy chế không quy định cho các sở GD&ĐT địa phương nói chung và Sở GD&ĐT TP.HCM nói riêng độc quyền in ấn, phát hành hồ sơ. Sở GD&ĐT TP.HCM hiểu theo nghĩa độc quyền là sai với quy chế. Ông Vũ Hiền Phương, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Tây Ninh: Xã hội hóa khâu in Hiện nay chúng tôi chịu trách nhiệm in hồ sơ dự thi. Tuy nhiên, việc xã hội hóa khâu in hồ sơ chúng tôi nghĩ cũng cần phải làm. Nếu có đơn vị nào in ấn đẹp, giá cả rẻ hơn, có lợi cho thí sinh thì chúng tôi sẵn sàng chuyển giao. Ông Nguyễn Văn Hiến, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bình Thuận: Làm sao dễ mua là được Trước đây, nhiều sở GD&ĐT phản ứng gay gắt việc Bộ GD&ĐT độc quyền trong việc in ấn và phát hành bộ hồ sơ dự thi ĐH, CĐ, THCN. Nhưng khi Bộ chuyển giao cho các sở thì chính các sở cũng tự in ấn độc quyền. Tôi nghĩ đã có sẵn mẫu hồ sơ của Bộ rồi thì sở hoặc đơn vị nào khác cũng có thể tham gia vào việc in hồ sơ này. Quan trọng là làm sao in ấn đúng quy định mẫu của Bộ và thí sinh dễ mua. TR.HIỆU ghi