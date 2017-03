Hỗ trợ kinh phí đóng BHXH tự nguyện cho giáo viên mầm non

Quyết định nêu rõ, việc hỗ trợ một phần kinh phí cho người đã có thời gian làm giáo viên mầm non trước năm 1995 đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện cho đến khi đủ 20 năm đóng BHXH để hưởng lương hưu hằng tháng theo quy định.

Đối tượng áp dụng là người đã có thời gian làm giáo viên mầm non trước năm 1995 tại các cơ sở giáo dục mầm non bao gồm: trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập thuộc các loại hình công lập, dân lập và bán công chưa chuyển đổi.

Các đối tượng trên chỉ được hỗ trợ khi đáp ứng đủ các điều kiện: thứ nhất, đã có thời gian công tác trong cơ sở giáo dục mầm non trước ngày 1/1/1995, liền sau đó được tuyển dụng hoặc ký hợp đồng lao động làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non. Thứ 2, khi nghỉ việc có đủ tuổi đời theo đúng quy định của Luật BHXH (nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi) và có từ đủ 15 đến dưới 20 năm đóng BHXH. Thứ 3, chưa nhận chế độ BHXH 1 lần, cam kết tham gia BHXH tự nguyện để đủ điều kiện hưởng lương hưu hằng tháng theo quy định của Luật BHXH.

Cũng theo quyết định này thì các đối tượng nêu trên sẽ được nhà nước hỗ trợ kinh phí bằng 13% tiền lương tối thiểu chung do Nhà nước quy định tại thời điểm đối tượng được hưởng hỗ trợ tham gia BHXH tự nguyện. Chính phủ cũng khuyến khích các địa phương, các cơ sở giáo dục mầm non hỗ trợ thêm kinh phí đóng bảo hiểm xã hội đối với các đối tượng trên.

Thời gian được Nhà nước hỗ trợ kinh phí là số tháng thực tế làm giáo viên mầm non trước ngày 1/1/1995 của người được hỗ trợ, tuy nhiên tối đa không quá 60 tháng.

Khoản kinh phí này sẽ được Nhà nước hỗ trợ thông qua cơ quan BHXH, thực hiện đồng thời với việc đóng BHXH tự nguyện của cá nhân. Nguồn kinh phí thực hiện chi hỗ trợ đóng BHXH được cân đối trong dự toán chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo hàng năm của các địa phương và nguồn hỗ trợ có mục tiêu từ Ngân sách Trung ương. Quyết định này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 5/10/2011.

Theo Nguyễn Hùng (Dân trí)