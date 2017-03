Hỗ trợ tiền tàu xe và giảm giá vé cho thí sinh

Từ hôm nay (28.6), thí sinh (TS) có hộ khẩu tại huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) học ở các trường THPT Bắc Trà My, Phổ thông dân tộc nội trú Nước Oa, Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh (ở Hội An) dự thi tuyển sinh ĐH, CĐ sẽ được nhận tiền hỗ trợ tàu xe.

TS liên hệ trường đã học để được nhận (riêng học sinh của Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh thì nhận tại Phòng GD-ĐT huyện). Mức hỗ trợ từ 100.000 - 800.000 đồng tùy khoảng cách từ địa phương đến địa điểm dự thi.



Từ ngày 1 đến 20.7, Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ du lịch Phương Trang (TP.HCM) giảm 20% giá vé cho TS từ các tỉnh miền Trung, Tây nguyên, đồng bằng sông Cửu Long về TP.HCM dự thi ĐH, CĐ và chiều về ngược lại. Để được giảm giá vé, TS cần cung cấp bản sao CMND và giấy báo dự thi khi mua vé xe.



Từ ngày 1.7, Trung tâm hỗ trợ HS-SV TP.HCM phối hợp với Trung tâm hỗ trợ và phát triển SVVN chọn ra 100 TS khó khăn của 5 tỉnh gồm: Bình Thuận, Tây Ninh, Đồng Tháp, Tiền Giang, Bến Tre đưa về TP.HCM dự thi. Các TS còn được tặng ba lô, vật dụng học tập, hỗ trợ chỗ trọ, suất ăn trong suốt thời gian thi và được đưa về quê sau khi thi xong. Nếu những TS này đậu ĐH, sẽ bảo trợ toàn bộ kinh phí trong suốt thời gian học.



Theo V.M.T - Lê Thanh (TN)