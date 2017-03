Hoa mắt với chương trình tiếng Anh tiểu học

Trường chỉ dạy học, không tổ chức thi

Việc có nhiều hình thức (chương trình - PV) giảng dạy tiếng Anh chỉ nhằm đi tới một mục tiêu là đạt chuẩn tiếng Anh Cambridge do hội đồng khảo thí ĐH Cambridge đánh giá. Việc học sinh học chương trình, giáo trình như thế nào đều phải tham gia kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ do hội đồng khảo thí ĐH Cambridge tổ chức. Việc thực hiện theo chuẩn này các trường chỉ có nhiệm vụ tổ chức giảng dạy tiếng Anh, còn việc đánh giá sẽ do hội đồng khảo thí ĐH Cambridge thực hiện. - Ông Lê Ngọc Điệp (trưởng Phòng tiểu học Sở GD-ĐT TPHCM)