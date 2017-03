Học 2 buổi/ngày nhìn từ một trường vùng ven

Giờ ra chơi, một đám đông HS vây quanh em Thủy Tiên, HS lớp 3A Trường Tiểu học An Hạ đang ngồi bệt dưới nền gạch khóc nức nở. Em ấm ức chỉ tay vào một nam sinh tên Quang đang đứng cạnh đó: “Bạn này đánh con”!. “Thủ phạm” đánh bạn phân bua: “Ai biểu nó mượn giấy màu của con mà không trả. Nó nói dù chết cũng không trả nên con mới đánh nó”. Nghe bạn “tố” lại mình, em Thủy Tiên ấm ức nói trong làn nước mắt: ”Tại con không có tiền thì sao trả nó. Con xin tiền mà má nói má chưa có. Nó còn nhờ đứa khác đá chân con 10 cái”. Theo lời em kể, thường thì em được má cho 2.000 đồng mua xôi gấc ăn sáng, nhưng bữa nay má không cho nên em không mua giấy màu trả cho bạn.

Tuy ba và má của em Thủy Tiên làm công nhân có thu nhập không cao, nhưng xem ra, hoàn cảnh của Thủy Tiên còn đỡ chật vật hơn nhiều HS khác của trường An Hạ có cha mẹ bị thất nghiệp.

“Tình cờ một buổi trưa, tôi thấy một số em ăn mì gói, tôi tưởng các em chỉ ăn chơi sau khi ăn cơm xong. Ai dè HS nói với tôi: “Đây là bữa trưa của con, ăn mì gói thay cơm”. Nghe thiệt xót xa, tôi nhờ bảo vệ mua mấy gói mì chất lượng hơn gói mì 500 đồng mà các em đang ăn thì HS nói: “Con ăn no rồi”. Có em còn nhịn đói bữa trưa luôn nên tôi phải ra quy định với phụ huynh học sinh (PHHS) rằng muốn con được nghỉ trưa tại trường thì PHHS phải chuẩn bị cơm nước đầy đủ cho con. Tôi kiểm tra phần cơm của các em thì thấy chan cơm với nước kho hay có con cá khô chút xíu. Với những buổi trưa thiếu dinh dưỡng như vầy thì làm sao có năng lượng tiếp thu bài vở được. Do vậy, năm học này, tôi quy định tất cả HS buổi trưa phải về nhà!”, ông Hà Ngọc Hóa, Hiệu trưởng trường An Hạ trầm ngâm kể.

Nhưng, khi HS về nhà nghỉ trưa, trường lại có mối lo khác. Cha mẹ HS làm công nhân, làm thuê làm mướn nên 6 giờ sáng đã đưa con đến cổng trường để kịp đi làm. Buổi trưa HS về nhà, không cha mẹ, người thân, không ai lo cơm nước. Nhà đường xa, chưa kịp tắm rửa, nghỉ ngơi lại phải xách cặp đi bộ đến trường.

Ông Hà Ngọc Hóa liên tưởng đến trường hợp “người thật, việc thật” của mình: Đầu năm cháu cân nặng 18,5 kg nhưng sau mấy tháng học 2 buổi, cháu tụt xuống còn 16,9 kg. Đó là trường hợp con tôi gần nhà, được cha mẹ quan tâm, chăm sóc, đưa đón còn chịu không xiết. Thấy con cực khổ nên khoảng 15 – 18 HS có điều kiện đăng ký nghỉ lại ở nhà nhân viên bảo vệ của trường với giá 200.000 đồng/tháng/HS. Dịch vụ “nuôi” HS mở ra theo yêu cầu PHHS nhưng sắp “dẹp tiệm” vì tình trạng HS “ăn chịu, ngủ chịu”, bảo vệ không nhận nuôi nữa. Nếu HS chỉ học 1 buổi thì các em sẽ đỡ vất vả và buổi học sẽ có chất lượng hơn.

Trường Tiểu học An Hạ đã dạy theo mô hình 2 buổi/ngày gần mười năm nay. Nhưng trường đang kiến nghị Phòng Giáo dục không tổ chức học 2 buổi/ngày vì làm không hiệu quả. Mặt khác, vì học buổi thứ 2, HS trở thành “con nợ”. 61 HS không đóng học phí buổi thứ 2 (270.000 đồng/HS). GV dạy cực mà mỗi tháng chỉ thêm được 300.000 đồng.

Hiểu nỗi khổ của thầy trò khi thực hiện mô hình học 2 buổi, nhưng không ít người lo lắng: Nếu HS học 1 buổi, không có người lớn chăm, HS tự do đi đâu, làm gì nhà trường không quản, gia đình không hay cũng sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro cho các em. Ông Hà Ngọc Hóa nói: Nhà trường có thể quản lý các em giùm cho gia đình ở buổi thứ 2, nhưng 3 tiếng ngồi trong lớp không được nạp năng lượng là cực hình cho các em. Sắp tới, trường sẽ họp và thăm dò ý kiến PHHS về học 2 buổi hay 1 buổi.