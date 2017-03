Học "ảo", lấy bằng thật

Anh Nguyễn Văn Đông (kỹ sư dầu khí, ngụ TP. Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu) là học viên khóa 1 của Trung tâm Đào tạo Thường xuyên Đại học Đà Nẵng (gọi tắt là CCE) cho biết: “Mình làm việc tại giàn khoan, 1 tháng làm việc ngoài khơi, 1 tháng được nghỉ ở nhà nên không thể theo học các khóa học Anh văn tập trung được. Biết Trung tâm CCE đào tạo tiếng Anh qua mạng hệ cử nhân, mình mừng như... được quà mẹ đi chợ về.

Mừng vì đây là hình thức đào tạo rất phù hợp với điều kiện của mình. Mình chỉ cần ngồi ở nhà, kết nối internet với máy tính là có thể tiếp cận được bài học. Hơn nữa, Trung tâm lại đào tạo theo tín chỉ nên càng thuận lợi hơn cho người có ít thời gian ở đất liền như mình, chỉ cần hoàn thành tín chỉ là được cấp bằng, không quá gò bó về thời gian cũng là một thuận lợi lớn. Mình đã theo học được hơn 1 năm rồi, kết quả cũng khá khả quan, đã đọc và hiểu tốt các bài báo tiếng Anh, dịch được kha khá và giao tiếp tự tin hẳn lên”.

Không như anh Đông, chị Lương Như Hương (Q.Bình Tân, TP.HCM) lại có một hoàn cảnh khác, chị tâm sự: “Tôi thì có nhiều thời gian nhưng vì lớn tuổi rồi, đến các trung tâm Anh ngữ hay theo học đại học tại chức để ngồi học với các cháu, các em tôi ngại quá. Khi đọc trên báo, biết Trung tâm CCE đào tạo tiếng Anh qua mạng ngành cử nhân Anh văn, tôi không cần đắn đo, đăng ký ngay. Tôi rất mừng khi mình đã theo học khóa học này đã được hơn 6 thàng qua. Vì có thời gian nên tôi tích lũy tín chỉ khá nhanh, hy vọng sẽ đủ sức rút ngắn được thời gian học từ 4 năm xuống còn 2,5 hoặc 3 năm".

Tính đến thời điểm này, Trung tâm Đào tạo Thường xuyên Đại học Đà Nẵng (CCE) đã tuyển sinh đến khóa thứ 3 ngành biên dịch tiếng Anh hệ cử nhân qua mạng (B.A. in Translation). Thạc sĩ Lê Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm CCE cho biết: "Ngành Biên dịch tiếng Anh mà trung tâm đang đào tạo qua mạng đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của nhiều tầng lớp xã hội có nhu cầu trang bị tiếng Anh ở trình độ đại học.

Chương trình đào tạo B.A. in Translation sẽ trang bị cho người học các kiến thức và kỹ năng cần thiết về giao tiếp tiếng Anh nâng cao, kỹ năng biên soạn văn bản, dịch tài liệu, thư tín, báo chí và hợp đồng thương mại. B.A. in Translation còn cung cấp cho người học kiến thức về ngôn ngữ học, văn minh và văn hóa của các dân tộc Anh và Mỹ. Toàn bộ 22 chứng chỉ của B.A. in Translation sẽ được giảng dạy hoàn toàn trên mạng trong thời gian từ hai đến hai năm rưỡi. Người tốt nghiệp được cấp văn bằng Cử nhân tiếng Anh ngành Biên dịch nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia".

Cũng theo thạc sĩ Lê Dũng, hiện nay việc học qua mạng (chủ yếu là học ngoại ngữ) đang là “gu” của các bạn trẻ, nhất là những ai đã có việc làm và muốn học thêm mà không có thời gian đến giảng đường tập trung. Các bạn trẻ bây giờ năng động, có hướng cầu tiến, có kiến thức và thích khám phá internet nên việc chủ động học qua mạng được các bạn trẻ hưởng ứng rất mạnh mẽ. Như Trung tâm CCE là một ví dụ, chỉ mới khai giảng khóa thứ 3 nhưng số học viên đăng ký và theo học đến nay đã lên đến con số hàng ngàn học viên, chủ yếu là các bạn trẻ tuổi từ 20 - 35, đã có việc làm và thu nhập ổn định. Điều đó chứng tỏ, việc học "ảo" nhưng lại có kết quả rất thật, rất khả quan!