Học bổng dành cho công dân khối ASEAN

(ngoại trừ các công dân Thái Lan) sẽ được Viện Nghiên cứu Chulabhorn (CGI) và Quỹ ASEAN (AF) trao tặng cho những sinh viên có thành tích học tập hằng năm đáp ứng được các yêu cầu.

Để nhận được học bổng bạn phải có bằng ĐH với điểm GPA tích lũy ít nhất 3,00 tại một trong các môn học sau: khoa học, hóa học, sinh học, khoa học sinh học, sinh học phân tử, khoa học môi trường, khoa học y học, y học, công nghệ y dược, điều dưỡng, dược và khoa học dược phẩm. Ứng viên phải thành thạo tiếng Anh có IELST hoặc TOEFL. Ngoài ra, bạn phải nộp một bài luận giải thích niềm say mê của bạn đối với việc học tập.

Chương trình định hướng đầu kỳ được tổ chức vào tháng 4-2014, còn chương trình học tập sẽ bắt đầu vào tháng 6-2014. Hạn chót nhận hồ sơ là ngày 30-10-2013. Để biết thêm thông tin về học bổng và đơn đăng ký tại link: Further Official Scholarship Information and Application.

QV