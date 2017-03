Học bổng sau ĐH tại ĐH Tokyo, Nhật Bản

Chương trình dành cho sinh viên quốc tế với mọi môn học được dạy bằng tiếng Anh, không yêu cầu trình độ tiếng Nhật. Để đăng ký học bổng, ứng viên phải tốt nghiệp cử nhân hoặc thạc sĩ; có ít nhất 16 năm học tập gồm cả thời gian học ĐH hoặc tương đương (ứng viên hoàn thành thời gian học tiểu học, THCS, THPT hoặc ĐH dưới 16 năm phải nêu rõ nguyên nhân); trình độ tiếng Anh tốt có thể tham gia các khóa học; ứng viên cho chương trình tiến sĩ phải trải qua khóa tập huấn nghiên cứu nâng cao.

Ứng viên tải đơn đăng ký tại: http://itasia.iii.u-tokyo.ac.jp/download.html. Hồ sơ phải viết bằng tiếng Anh; trường hợp hồ sơ gốc không phải là tiếng Anh hoặc tiếng Nhật, ứng viên phải gửi kèm theo một bản dịch sang tiếng Anh hoặc tiếng Nhật có công chứng. Thông tin chi tiết về hồ sơ đăng ký của chương trình, tham khảo trang web chính thức của ITASIA tại http://itasia.iii.u-tokyo.ac.jp/. Hạn chót nộp hồ sơ là ngày 28-2-2014. Đối với ứng viên muốn xét học bổng dựa trên thành tích học tập, hồ sơ phải được gửi trước ngày 7-1-2014. Thông tin chi tiết liên hệ: ITASIA Admissions Office, Graduate School of Interdisciplinary Information Studies, The University of Tokyo, 7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japan; điện thoại: +81-3-5841-0539; fax: +81-3-3811-5970; email: itasiaao2014@iii.u-tokyo.ac.jp.

