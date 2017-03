Học bổng toàn phần New Zealand ASEAN bắt đầu tiếp nhận hồ sơ

Học bổng toàn phần của chính phủ New Zealand dành cho các ứng viên đến từ tất cả các ngành và lĩnh vực khác nhau trên toàn quốc. Tuy nhiên, học bổng ưu tiên cho những ngành thế mạnh của New Zealand cũng như những lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ Việt Nam, ví dụ: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Môi trường, Quản lý rủi ro thiên tai, Quản lý khối nhà nước, Phát triển khối tư nhân.

“Chương trình Học bổng ASEAN của chính phủ New Zealand tạo cơ hội cho các cá nhân xuất sắc của Việt Nam được tiếp cận với hệ thống giáo dục đẳng cấp quốc tế và hệ thống văn bằng được công nhận trên toàn thế giới. Học tập tại New Zealand sẽ trang bị cho các bạn những kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể cống hiến lâu dài cho sự phát triển kinh tế, xã hội và chính trị của Việt Nam.” Ngài Haike Manning, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam nói.

Học bổng hết hạn nhận hồ sơ vào ngày 30 tháng Sáu 2015 để bắt đầu khóa học vào đầu năm 2016.

Thông tin chi tiết về học bổng, tiêu chí, và hướng dẫn nộp hồ sơ,ứng viên có thể xem tại http://www.aid.govt.nz/funding-and-contracts/scholarships/eligible-countries/viet-nam