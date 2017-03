Học bổng từ tập đoàn Informatics Education

Trường dành rất nhiều chương trình học bổng cho chuyên ngành về kinh doanh và công nghệ thông tin của tập đoàn giáo dục Informatics Singapore dành cho sinh viên Việt Nam.

1. Học bổng 100% học phí 2 năm đầu của chương trình cử nhân quản trị kinh doanh - chuyên ngành marketing 3 năm do đại học Wales, Anh quốc cấp bằng. Học bổng trị giá: 14.200 SGD.

Điều kiện nhận học bổng: Học sinh tốt nghiệp PTTH với học lực khá.

Với học sinh học hết lớp 10 và 11 để nhận vào học sẽ học chương trình dự bị 3 tháng.

Thời gian nhập học: tháng 12/2007, tháng 2/2008.

Ngoài ra với sinh viên cao đẳng, đại học năm 1 hoặc 2, sẽ được miễn năm thứ nhất tại Singapore.

2. Chương trình chuyển tiếp lên đại học chuyên ngành công nghệ thông tin dành cho sinh viên tốt nghiệp Aptech, NIIT tại Việt Nam

Với những sinh viên đang theo học chương trình đào tạo 2 năm của các trường trên sẽ có cơ hội theo học thẳng lên năm cuối để lấy bằng Cử nhân danh dự (Honor) do Đại học Oxford Brookes, Anh cấp với các chuyên ngành về máy tính và hệ thống thông tin/ máy tính và phần mềm máy tính/ hệ thống thông tin và phần mềm máy tính.

Học phí năm cuối: 13.800 SGD

Yêu cầu tiếng Anh: IELTS 5.5

Liên hệ:

AH Edu Links - HOÀNG Co., Ltd

36 Hậu Giang, P4, quận Tân Bình, TP HCM

Tel: 08. 2943955 / 08.2943956 Fax: 08.2943955

Email: ahedulinks@yahoo.com

Website: www.ahedulinks.com