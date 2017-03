Học các ngành nghệ thuật truyền thống giảm 70% học phí

Theo đó, đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập, mức học phí phải phù hợp với điều kiện kinh tế của từng địa bàn dân cư, khả năng đóng góp của người dân. Các trường mầm non, phổ thông công lập thực hiện chất lượng giáo dục cao được chủ động xây dựng mức học phí tương xứng để trang trải chi phí đào tạo trình UBND cấp tỉnh cho phép, đồng thời phải thực hiện quy chế công khai do Bộ GD-ĐT quy định.

Học phí theo phương thức giáo dục thường xuyên không vượt quá 150% mức học phí chính quy cùng cấp học, nhóm ngành nghề đào tạo. Học sinh các chuyên ngành nhã nhạc cung đình, chèo, tuồng, cải lương, múa, xiếc, một số ngành học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với dạy nghề được giảm 70% học phí.

Theo V.HÀ (TTO)