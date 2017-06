“Học kỳ này không còn lo đói nữa...”

Đường “cõng” chữ đã gần hơn

Đang là ngày nghỉ nhưng mấy trăm học sinh của tất cả các điểm trường vẫn băng rừng về xã từ sớm. Các thầy cô cũng “hy sinh” luôn ngày cuối tuần không về xuôi với gia đình để ở lại đón học bổng cùng các em. Trong số những em nhận học bổng, vui nhất có lẽ là những em được nhận xe đạp. Không phải vì đó là suất học bổng có giá trị hơn các bạn mà bởi có xe đạp, đường đến trường của các em sẽ đỡ cực hơn. Katơ Thị My, học sinh lớp 6, nhà ở thôn Pacray 1 là một trong những em đến sớm nhất. Cô học trò mồ côi cha mẹ, viết chữ đẹp là học sinh giỏi duy nhất của khối lớp 5 năm rồi đang cùng em gái ở ké trong gian bếp của người bác. My đã rất cảm động khi nghe nhà báo Nam Đồng, Tổng biên tập Pháp Luật TP.HCM, nói rằng tòa soạn và bạn đọc rất quan tâm đến My khi biết hoàn cảnh neo đơn của em và mong rằng chiếc xe đạp sẽ giúp em đến trường được nhanh hơn, đều hơn, không phải nghỉ buổi học nào. Cùng tâm trạng như My, Pinăng Thị Oanh học sinh lớp 8, nhà tận thôn Gia É xa nhất xã lại vui mừng vì từ nay cả Oanh và bạn Đarúi Cà Nhí ở gần nhà sẽ được đi xe đạp. “Tuy xe được Báo tặng riêng cho em nhưng còn có bạn chưa có xe đi nên em sẽ cho các bạn xài chung để cùng đến trường cho nhanh hơn...” - Oanh cười tít mắt nói.

Nụ cười rạng rỡ của Pinăng Thị Oanh (phải) và bạn bè trên chiếc xe đạp được trao.

Thầy Lộ Phú Thiệu, Trường THCS Đinh Bộ Lĩnh, cho biết trước đây vì chưa mở đường nên học sinh cấp hai ở các xã Gia É và Pacray 2 phải đi từ 8 giờ sáng để kịp học tiết buổi chiều. Nay tuy có đường rồi nhưng các em cũng phải đi từ 10 giờ trưa thì mới qua được quãng đường gần 10 cây số cho kịp giờ học. “Chiếc xe đạp giá trị tuy không nhiều nhưng với đa số gia đình các em, làm mấy mùa bắp chưa chắc mua nổi...” - thầy Thiệu xúc động nói.

Mười chiếc xe đạp tuy còn ít ỏi so với gần một trăm học sinh cấp hai ở Gia É và Pacray 2 đang lội bộ cả chục cây số tới trường nhưng nói như thầy Nguyễn Thanh Hoài, Hiệu trưởng điểm Trường THCS Đinh Bộ Lĩnh: “Tấm lòng của Báo và sự san sẻ cho nhau giữa các em đã giúp đường đến trường gần hơn lúc trước”.

Đủ mua gạo và cá khô rồi...

Số tiền học bổng 20 triệu đồng ban đầu giờ cuối tuy được tăng lên 25 triệu nhưng thiệt lòng chúng tôi vẫn cảm thấy thiếu. Trong lần lên Phước Bình để viết bài trước đây, chúng tôi vẫn còn nhớ lời nói rất thiệt thà của anh Dương Thanh Thục, hiệu trưởng trường tiểu học Phước Bình A: “Ở xã này, học sinh nào cũng nghèo cũng khó, cho bao nhiêu cũng thấy chưa đủ!”. Chính vì sức nặng của câu nói ấy mà trước khi vào Phước Bình, Báo đã quyết định nâng số tiền học bổng lên 30 triệu đồng (chia thành 100 suất học bổng) và 10 chiếc xe đạp.

Vậy nhưng con số này cũng không “trụ” được lâu. Trước khi buổi trao học bổng bắt đầu, đi thăm khu nội trú dân nuôi của các em học sinh, chúng tôi mới vỡ lẽ bởi thực chất đây là điểm nội trú “trường nuôi”. Phó Chủ tịch xã Pinăng Hoàng cho biết hơn ba chục em về đây học từ đầu năm, theo quy định phải mang gạo, muối đến góp vào bếp. “Nhưng gia đình các em quá khó khăn nên chưa em nào mang được cân gạo nào. Xã và trường phải chạy vận động đủ nơi nhưng “bầu sữa” chính vẫn là từ bếp ăn của các thầy các cô...” - ông Hoàng nói.

Câu chuyện về nỗi gian khó, nhịn đói, nhịn khát khi đến trường được chính các em kể lại bằng sự vô tư, trong trẻo đã làm nhiều đại biểu có mặt rớt nước mắt. Chị Pinăng Thị Thủy, Phó Chủ tịch huyện Bác Ái, sau một hồi phân vân đã “rụt rè” đề xuất với Báo... chia đôi suất học bổng của các em ra. Một nửa cho các em giữ lại, một nửa góp vào bếp ăn vì cái đói đã hiện diện ở nơi này lâu rồi. Sau một hồi “hội ý nội bộ”, Báo quyết định vẫn giữ nguyên phần học bổng sẽ trao cho học sinh nội trú cùng với gần 10 triệu đồng cho bếp ăn. Còn các em ở đây sẽ được trao thêm 32 suất học bổng khác để mua thêm tập vở. Nghe “kết luận” này, Phó Chủ tịch xã Pinăng Hoàng đã cười thật tươi: “Vậy là đủ mua gạo và cá khô rồi! Học kỳ này xã hết lo bọn nhỏ đói!”. Sau khi “gút” phương án, hơn 100 suất học bổng và 10 chiếc xe đạp đã được Báo nhanh chóng trao cho các em học trò ở Phước Bình với tổng số tiền hơn 40 triệu đồng (gấp đôi số dự kiến lúc lên đường).

Đường “cõng” chữ ở nơi thâm sơn cùng cốc này qua nhiều năm nữa chắc vẫn còn gian nan. Thế nhưng với chút quà cuối năm của Báo, nhiều em nhỏ ở Phước Bình đã có được những nụ cười ấm áp. Từ nụ cười ấy, “lửa” niềm tin sẽ cháy bùng lên để tiếp sức cho các em đến trường trong năm mới dễ dàng hơn...