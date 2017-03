Học lịch sử ở khu vườn tượng danh nhân

Cụm công trình văn hóa khu vườn tượng danh nhân tại Văn Miếu Trấn Biên (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) . Ảnh Trường Trí

Khu vườn tượng nằm trên khuôn viên có diện tích rộng và trải dài hơn 3ha được khởi công xây dựng từ tháng 4-2014. Khu vườn an vị 13 tượng danh nhân văn hóa nổi tiếng trong lịch sử dân tộc: Chu Văn An, Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lê Quý Đôn, Nguyễn Du, Nguyễn Đình Chiểu, Trịnh Hoài Đức... Bên dưới chân các tượng có in thêm dòng tiểu sử sơ lược để giúp công chúng hiểu rõ hơn về thân thế, sự nghiệp và công trạng của từng danh nhân. Hầu hết 13 bức tượng được chế tác bằng chất liệu đá xanh đặc trưng ở vùng đất Bửu Long. Điểm nổi bật hơn cả là bức tượng vua Lý Thái Tổ, tay cầm cuốn chiếu dời đô, cao trên 7,5m đặt ngay chính giữa của khu vườn.

Khu vườn tượng danh nhân sẽ là nơi vun bồi và giáo dục các giá trị văn hóa, lịch sử và khơi dậy lòng tự hào dân tộc cho các bạn học sinh-sinh viên. Ảnh Trường Trí

Theo ông Trần Quang Toại, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử tỉnh Đồng Nai thì tượng vua Lý Thái Tổ được thực hiện theo đúng nguyên bản bức tượng đặt ở công viên vườn hoa Lý Thái Tổ (Hà Nội). Việc đặt và dựng tượng vua Lý Thái Tổ ngay tại mảnh đất phương Nam là nhằm thể hiện lòng tri ân công đức tiền nhân đã dày công dựng nước và giữ nước, tiếp nối dòng mạch văn hóa nguồn cội từ Thăng Long - Hà Nội của người Đồng Nai. Đồng thời có ý nghĩa kết nối giữa Văn miếu Trấn Biên và Văn miếu Quốc Tử Giám.

Học sinh trường THCS Trịnh Hoài Đức (TP.Biên Hòa) tham quan và tìm hiểu tiểu sử công trạng và thân thế của các danh nhân. Ảnh Trường Trí

Dự kiến sau khi chính thức khánh thành đi vào hoạt động thì vườn tượng danh nhân sẽ là nơi diễn ra các hoạt động sinh hoạt, giao lưu văn hóa vui tươi, lành mạnh của người dân. Bên cạnh đó cũng đưa lịch sử dân tộc đến gần hơn với giới trẻ, khuyến khích học sinh- sinh viên tự tìm hiểu lịch sử dân tộc bằng hình thức trực quan sinh động nhất. Toàn bộ kinh phí thực hiện công trình này đã được huy động từ các nguồn xã hội hóa và phong trào “Kế hoạch nhỏ” do tỉnh Đoàn, Hội đồng đội và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai đóng góp. Người dân đến tham quan khu vườn tượng hoàn toàn miễn phí.