Học liên thông trung cấp, CĐ

Nếu có điều kiện hơn, thí sinh có thể theo học các chương trình liên kết đào tạo của ĐH nước ngoài.

Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM (UEF)

Hiện đang xét tuyển nguyện vọng (NV) 3 vào hệ ĐH khối A và D1 các ngành: công nghệ thông tin, quản trị kinh doanh, tài chính-ngân hàng, kế toán. Hệ CĐ xét tuyển khối A, D1 các ngành: quản trị kinh doanh, kế toán, mạng máy tính truyền thông. Thí sinh có thể liên hệ bộ phận tư vấn tuyển sinh: (08) 3827.2788 (214 Pasteur, phường 6, quận 3, TP.HCM) để nắm thêm thông tin. Ngoài ra, trường còn có chương trình đào tạo quốc tế, tuyển học sinh đã tốt nghiệp THPT vào học chương trình cấp bằng cử nhân của các ĐH Missouri-St. Louis; ĐH Houston-Victoria, Hoa Kỳ các ngành: quản trị kinh doanh quốc tế, kế toán-kiểm toán, tài chính-ngân hàng, quản lý khách sạn du lịch, quản lý sức khỏe điều dưỡng, quản lý hệ thống thông tin, khoa học máy tính. Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TPHCM (UEF) cùng các ĐH đối tác Hoa Kỳ thỏa thuận cấp 100 suất học bổng du học Hoa Kỳ cho các học sinh, sinh viên xuất sắc đăng ký theo học chương trình liên kết đào tạo quốc tế (International Cooperation Programs-ICP) thuộc UEF. Thông tin xin liên hệ: ĐT: (08) 3503.0770-3852.3622, email: icp@uef.edu.vn, website: uef.edu.vn.

Trường Trung cấp Kinh tế-Kỹ thuật Sài Gòn

Trường xét tuyển thí sinh trong cả nước, đào tạo các ngành: hạch toán kế toán, thư ký văn phòng, kế toán kiểm toán, tài chính ngân hàng, tin học, chế biến và bảo quản thực phẩm, du lịch, marketing, xây dựng dân dụng và công nghiệp, điện công nghiệp và dân dụng. Nhập học trước ngày 30-9 được giảm học phí tới 30% tùy theo ngành học. Có chỗ nội trú tại trường, thí sinh được giới thiệu việc làm trong khi học và sau khi ra trường. Sau khi tốt nghiệp còn được học liên thông lên CĐ, ĐH. Nhà trường hiện đang tuyển sinh hệ liên thông và vừa học vừa làm. Hệ liên thông từ trung cấp lên ĐH ngành kế toán. Liên thông từ CĐ lên ĐH các ngành: quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin, du lịch, kế toán. Liên thông từ trung cấp lên CĐ với tất cả các ngành đang đào tạo trên. Nhà trường cũng tuyển sinh đào tạo ngắn hạn về nghiệp vụ giám sát công trình xây dựng. Liên hệ văn phòng tuyển sinh: 4A Nguyễn Thái Sơn, phường 3, quận Gò Vấp, TP.HCM. ĐT: (08) 6293.7134-6293.7138. ĐT nóng: 0935.050.250.

Trường ĐH Hồng Bàng

Trường có đào tạo hệ liên thông, thi tuyển vào tháng 4, 10, 12 hằng năm, có lớp học ban đêm. Hệ trung cấp liên thông lên ĐH (học 2,5-3 năm), cấp văn bằng cử nhân, kỹ sư ĐH chính quy. Điều kiện: Học sinh tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp cùng ngành trên toàn quốc (có kinh nghiệm công tác). Các ngành đào tạo: kế toán kiểm toán quốc tế; tin học (lập trình, mạng máy tính); quản trị kinh doanh du lịch; quản trị kinh doanh; điện tử viễn thông-tự động hóa; mỹ thuật công nghiệp (đồ họa quảng cáo, trang trí nội thất); điều dưỡng. Hệ CĐ liên thông lên ĐH (học 1,5 năm), cấp văn bằng cử nhân, kỹ sư ĐH chính quy. Điều kiện: Học sinh tốt nghiệp CĐ cùng ngành trên toàn quốc (có kinh nghiệm công tác). Các ngành đào tạo: kế toán kiểm toán quốc tế; tin học (lập trình, mạng máy tính); quản trị kinh doanh du lịch; quản trị kinh doanh; điện tử viễn thông-tự động hóa; tài chính ngân hàng; xây dựng dân dụng và công nghiệp; xây dựng cầu đường.

Chương trình chuyển tiếp ĐH

Đây là chương trình hợp tác đào tạo cử nhân Hoa Kỳ-Úc-New Zealand giữa ĐH Quốc gia TP.HCM, mà đại diện là Trung tâm Đào tạo quốc tế (CIE) ký kết với các trường ĐH lớn trên thế giới như ĐH Houston, ĐH Houston-Clear Lake; ĐH Missouri-St. Louis, ĐH Truman State và 12 ĐH công lập bang Oklahoma, ĐH AUT (New Zealand), ĐH Latrobe (Úc)... Đây là những ĐH công lập đạt tiêu chuẩn chất lượng của các tổ chức kiểm định uy tín như Hiệp hội Các trường ĐH Nam và Tây Hoa Kỳ (SACS và WACS), Hiệp hội Các trường cấp cao quản trị kinh doanh (AACSB), Hội đồng Các chương trình đào tạo kỹ thuật công nghệ (ABET). Tham gia chương trình, sinh viên sẽ có nhiều lựa chọn: Hoặc học ba năm đầu tại CIE và một năm cuối tại ĐH UHCL, Hoa Kỳ; hoặc sinh viên có thể học hai năm đầu tại CIE và chuyển tiếp sang các ĐH đối tác khác ở Hoa Kỳ, Úc (La Trobe) và New Zealand (AUT). Liên hệ thông tin chi tiết tại Trung tâm Đào tạo quốc tế - ĐHQG TP.HCM: 146bis Nguyễn Văn Thủ, quận 1, TP.HCM; 301-303 Lý Thái Tổ, quận 10, TP.HCM; ĐT: (08) 39118311-39274480; website: www.cie.edu.vn.

Học bổng cho thí sinh trúng tuyển

Hiện nay Trường ĐH Kinh tế-Công nghiệp Long An đang xét tuyển hồ sơ NV3 vào các hệ ĐH, CĐ, trung cấp với nhiều khối ngành. Đặc biệt là chỉ tiêu các ngành kinh tế như tài chính, kế toán, quản trị… Thí sinh đăng ký xét tuyển NV1, NV2, NV3 năm 2010 vào Trường ĐH Kinh tế-Công nghiệp Long An nếu đạt từ 21 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên khu vực) sẽ được học bổng trị giá bằng học phí năm học. Tiếp tục được nhận học bổng nếu như xếp loại học lực từ giỏi trở lên. Học bổng “Đồng hành cùng sinh viên vượt khó” nhằm động viên con em trên địa bàn tỉnh Long An, tất cả thí sinh đăng ký xét tuyển NV1, NV2, NV3 năm 2010 vào trường nếu trúng tuyển ĐH sẽ nhận được ngay học bổng trị giá 1 triệu đồng. Địa chỉ trường: QL1A, phường Khánh Hậu, TP Tân An, Long An. ĐT: (072) 3512826 (bấm số 107).

X.CH